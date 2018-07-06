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«Дальневосточный банк» приглашает принять участие в акции «Обменяй простую монету на памятную»

6 июля 2018

Для получения памятной банкноты номиналом 100 рублей и памятной монеты номиналом 25 рублей, посвященных Чемпионату мира по футболу 2018 г. в России, необходимо выполнить следующие условия:

  • Для получения памятной банкноты номиналом 100 рублей:

    • сдать в Банк монеты номиналом 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей;
    • сумма обмениваемых монет должна быть кратна 500 рублям (обмен производится из расчета: одна памятная банкнота номиналом 100 рублей и 400 рублей стандартными банкнотами на каждые 500 руб. монет, предъявленных к обмену).

  • Для получения памятной монеты номиналом 25 рублей:

    • сдать в Банк монеты номиналом 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля;
    • сумма обмениваемых монет должна быть кратна 25 рублям (обмен производится из расчета: одна памятная монета на каждые 25 рублей монет, предъявленных к обмену).

Акция продлится с 9 по 13 июля 2018 года.

Произвести обмен можно в кассах офисов ПАО «Дальневосточный банк» в г. Владивостоке по адресам:

  • ул. Верхнепортовая, 27а;
  • Океанский проспект, 48а;
  • ул. Русская, 19а.

Не копите мелочь — становитесь счастливым обладателем уникальных банкнот и монет, посвященных Чемпионату мира по футболу 2018!

* Размен монет на бумажные купюры, монеты более высокого достоинства или на памятные купюры и монеты осуществляется без комиссии.

Подробнее о режиме работы офисов в разделе «Офисы банка».

Телефон информационного центра ПАО «Дальневосточный банк»: 8 800 333-00-11 (звонок по России — бесплатный).


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