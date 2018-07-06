Востсибтранскомбанк: для держателей карт «МИР» запущен онлайн-сервис оплаты коммунальных услуг

На сайте ВостСибтранскомбанка для держателей карт «МИР» запущен онлайн-сервис оплаты коммунальных услуг через Интернет.

Сервис предоставляет возможность узнавать и оплачивать сумму коммунальных платежей поставщиков услуг г. Иркутска и Иркутской области не выходя из дома. Для просмотра суммы задолженности и совершения оплаты необходимо выбрать нужного Поставщика услуг из предложенного списка и ввести номер Лицевого счета из квитанции. Сервис доступен держателям карт «МИР» любого банка. Регистрация не требуется