«Информационная безопасность — это как здоровый образ жизни»

Международный конгресс по кибербезопасности открылся панельной сессией «Российский опыт в борьбе с киберпреступностью». Модерировал дискуссию заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Спикерами сессии стали: Анатолий Козлачков, вице-президент Ассоциации банков России, Евгений Ковнир, генеральный директор АНО «Цифровая экономика», Ольга Дергунова, заместитель Президента, Председателя Правления ПАО Банк ВТБ, Дмитрий Самарцев, директор BI.ZONE.

«Существует проблема масштаба банка, — рассказал вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков. — Чем больше банк, тем больше у него проблем с киберуязвимостью. Но угрозам подвержены все банки. Мы запустили с компанией BI.ZONE проект, направленный на борьбу с киберугрозами. И получили большой отклик у банков».

«Киберпреступники используют те же самые технологии, что и мы, — объяснил директор BI.ZONE Дмитрий Самарцев. — Но им не нужно соответствовать законодательству, у них нет бюрократии, и они пока на шаг впереди. Объем цифрового бизнеса на планете растет раза в четыре медленнее, чем ущерб от действий киберпреступников. Мы уже не успели. Логичнее использовать существующие институты регуляции, усиливать их и развивать».

«Мы участвуем в большом управленческом эксперименте государственного масштаба, когда бизнес вовлечен в проекты цифровой экономики вместе с государством. Никто лучше бизнеса в диалоге с государством не может сформировать планы движения вперед в этом направлении. Есть инициативы по обмену информацией об инцидентах, что позволит повысить безопасность деятельности каждого в информационном пространстве», — считает генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

«Информационная безопасность — это как здоровый образ жизни, — считает заместитель Президента, Председателя Правления ПАО Банк ВТБ Ольга Дергунова. — Если каждое утро делать зарядку — ничего не болит, но достаточно пропустить одну DDoS-атаку, и твоя система будет уязвлена».

«У России есть шанс сделать рывок в цифровое будущее. Важно, чтобы Правительство РФ подхватило этот дух соответствия настроениям общества и бизнеса. Нужен паритет между удобством, надежностью и скоростью», — подытожил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Запись трансляции панельной сессии «Российский опыт в борьбе с киберпреступностью» доступна по ссылке: http://www.sberbanktv.ru/?video=2651

Все дискуссии, технические и тематические сессии конгресса можно смотреть в прямом эфире на сайте www.sberbanktv.ru

Международный конгресс по кибербезопасности — глобальный отраслевой форум, организатором которого выступает ПАО Сбербанк при поддержке АНО «Цифровая экономика» и Ассоциации банков России. Проходит 5-6 июля 2018 года в Конгресс-центре Центра международной торговли.