Сотрудничество Иркутской области с Сибирским отделением РАН будет расширено

Председатель Сибирского отделения Российской академии наук академик Валентин Пармон приглашён руководителем экспертного совета Второго Байкальского международного экологического водного форума. Занять такой пост ему предложил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Валентин Пармон сообщил, что хотел бы расширить сотрудничество Сибирского отделения Российской академии наук, в составе которого находится более ста научных организаций, с органами государственной власти и бизнес-структурами Иркутской области и предложил провести в Иркутске выездное заседание совета Сибирского отделения Российской академии наук. Сергей Левченко эту идею поддержал и отметил, что в регионе налажено тесное взаимодействие с учреждениями Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, в составе которого 16 научно-исследовательских организаций. Их сотрудники привлечены к решению актуальных проблем Иркутской области в разных сферах. При губернаторе действует научно-технический совет. Идёт работа по выполнению поручений Президента Российской Федерации «О разработке плана комплексного развития Сибирского отделения Российской академии наук с учётом приоритетов и долгосрочных планов развития Сибирского федерального округа». В его рамках в регионе будет создан научно-образовательный центр.

По инициативе губернатора проходит Байкальский международный экологический водный форум, одна из задач которого – очистка бытовых и промышленных стоков. Сегодняшние нормы очистки не в полной мере соответствуют качеству воды в Байкале. Лучшие специалисты этой сферы со всего мира на форуме рассматривают современные методы и технологии решения проблемы. Валентин Пармон отметил, что к работе будут подключены сибирские учёные.