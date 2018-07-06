Победители Международного молодежного форума «Байкал» получили гранты

В Иркутской области подвели итоги работы Международного молодежного форума «Байкал». Мероприятие проходило с 29 июня по 6 июля в Ольхонском районе.

Фото: irkobl.ru

Лучшими признаны 25 разработанных социально-экономических проектов, направленных на развитие Байкальского региона, субъектов Сибирского федерального округа и страны в целом. Среди победителей больше всего из Иркутской области – 16, по два из Кемеровской и Челябинской областей, по одному – из Забайкальского, Красноярского краев, Нижегородской и Московской областей, Севастополя. На это выделено 3 млн рублей федеральным агентством по делам молодежи.

Грант в 300 тыс. рублей получил Михаил Климонов (Иркутск) за проект «Цифровой бренд Байкала». Гранты по 200 тыс. рублей у Галины Агафоновой (Иркутск) за проект «Первая помощь каждому», Валентины Городничевой за проект «Фестиваль экологической сознательности – «Разделяй красиво!» (Челябинск) и Виктории Копыловой проект «Большой фестиваль добровольцев «PROдобрЯшек» (Кемерово). За свои проекты гранты на 100 тыс. рублей получил 21 участник форума. Еще три млн рублей выделили из областного бюджета, имена победителей назовут в ближайшее время.

– В этом году мы получили 1744 заявки из 80 регионов Российской Федерации и 14 стран. Из них мы отобрали 550 участников. Молодежь всей России готова активно внедряться в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь страны. И нам очень важно знать, какими приоритетами и ценностями вы живете сегодня, к чему стремитесь, о чем думаете и мечтаете. И главное, где и как вы намерены реализовать себя. Уверен, что нынешний Форум, прошедший под девизом «Человеческий капитал молодежи как ресурс развития территории», дал ответы на эти и другие вопросы. Потому что нам очень нужны ваши знания, таланты, энергия и энтузиазм, с которым вы беретесь решать самые сложные задачи, – сказал Сергей Левченко.

Напомним, образовательная программа форума, в котором приняли участие 550 человек в возрасте от 18 до 30 лет, была разделена на десять направлений – «Добровольчество», «Молодежное предпринимательство», «Карьера», «Диалог культур», «Наука и технологии», «Патриотика», «Экологическое просвещение», «Медиа», «Политика», «Цифровой Байкал». Больше всего заявок –150 – получило направление «Добровольчество».

На форуме работали 20 экспертов федерального уровня, 13 межрегиональных экспертов и более 70 местных. Глава региона посетил площадки форума, где ему представили наиболее интересные проекты. Сергей Левченко отметил, что с каждым годом масштабы мероприятия, широта охвата участников и разнообразие направлений деятельности увеличиваются.

Справка:

Международный молодежный форум «Байкал» является образовательным и проводится в Иркутской области с 2008 года, мероприятие проводится Правительством Иркутской области, Федеральным агентством «Росмолодежь», при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе. Среди целей форума – создание эффективного механизма включения молодых граждан в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь, содействие социальной и творческой самореализации молодежи, обучение созданию и продвижению молодежных проектов.