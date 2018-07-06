Выставка новой коллекции скульптур Даши Намдакова пройдёт в Иркутске с 14 июля по 23 сентября

Фото: пресс-служба галереи современного искусства Виктора Бронштейна

Мировая премьера новой коллекции скульптур Даши Намдакова пройдет в галерее Виктора Бронштейна с 14 июля по 23 сентября в формате персональной выставки автора «Другое измерение». Генеральным партнером проекта выступил Байкальский банк ПАО Сбербанк.

Работы выполнены в Лондоне, отлиты в итальянских мастерских, созданы под влиянием современной зарубежной скульптуры. Автор презентует новую коллекцию в Иркутске, потому что именно здесь проходила его первая персональная выставка в 2000 году.

– Я благодарен Иркутску и его жителям, поверившим в меня, – признался Даши.

На выставке «Другое измерение» будет представлено 6 новых работ. Хотя в этих скульптурах чувствуется узнаваемый стиль Даши, они относятся к современной авангардной пластике, созданной под влиянием европейских традиций. Мастер экспериментирует с разными направлениями искусства, но остается самим собой.

– Основа моего творчества – это бурятская культура, но на нее накладываются итальянское и английское влияние, новый опыт. Под воздействием всего этого рождаются новые работы, – рассказал Даши.

В поисках себя автор открывает другое измерение, тесно связанное с миром его собственного художественного мышления. Новые скульптуры находятся вне времени и пространства. Вселенная человека переплетается с миром фантастических существ. Фактурность скульптур, яркие цветовые решения, смелость использованных образов – всё это делает коллекцию мощным и цельным высказыванием в современном искусстве.

Известные серии: «Амазонки», «Маски», «Единороги» и «Торсы» – получают новую интерпретацию. В коллекции гармонично сочетаются мифологические сюжеты, буддийские мотивы, мистика и фэнтези.

Выставка «Другое измерение» пройдет при поддержке Арт-фонда Даши Намдакова. После окончания выставки в Иркутске новая коллекция скульптур отправится в Русский музей в Санкт-Петербург.

Стоимость входных билетов – 50–150 рублей. Выставка пройдет в залах галереи по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3, телефон: (3952) 75-60-30