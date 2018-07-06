На 23% больше. 160 млрд рублей налогов и сборов мобилизовано в бюджет Приангарья

В консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, территориально расположенных в Иркутской области, за пять месяцев 2018 года мобилизовано 160 млрд рублей налогов и сборов, что более чем на 29 млрд рублей или почти на 23% выше уровня поступлений аналогичного периода прошлого года. Налоговые органы обеспечивают положительные темпы поступлений в бюджеты всех уровней. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Иркутской области.

Источник: nalog.ru

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 97 млрд рублей или более 60%, в консолидированный бюджет Иркутской области – 59 млрд рублей или 37%, в том числе в доходы местных бюджетов – около 10 млрд рублей. В Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства направлено 4 млрд рублей акцизов на нефтепродукты или почти 3 процента от общей суммы доходов. Кроме того, мобилизовано более 37 млрд рублей страховых взносов, зачисляемых в социальные внебюджетные фонды, что почти на 13% выше уровня аналогичного периода 2017 года. В том числе в Пенсионный фонд Российской Федерации поступило около 30 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – 7 млрд рублей, в Фонд социального страхования – 1 млрд рублей.

Объем мобилизации платежей в федеральный бюджет в январе - мае 2018 года почти на 25 млрд рублей или на 34% превысил уровень аналогичного периода прошлого года. В структуре доходов федерального бюджета 63% приходится на налог на добычу полезных ископаемых – 61 млрд рублей. При этом поступления НДПИ в федеральный бюджет на 17 млрд рублей или на 38% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Данный рост обусловлен увеличением объемов добываемой нефти, а также положительной динамикой мировых цен на нефть.

Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, обеспечено 30% доходов федерального бюджета (или боле 29 млрд рублей). При этом сальдированные поступления НДС увеличились более чем на 7 млрд рублей или почти на 34%, что обусловлено ростом мобилизации платежей на эту же сумму. Объемы возмещения налога на расчетные счета налогоплательщиков выросли на 57 млн рублей.