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Поезда поедут по мосту через Лену на БАМе в декабре

6 июля 2018

По состоянию на начало июля текущего года объем работ по строительству второго железнодорожного моста на участке Лена-Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги выполнен на 90 %, сообщает пресс-служба филиала Кадастровой палаты по Иркутской области.

Укреплены все опоры, смонтированы пролетные строения, уложены плиты безбалластного мостового полотна. В настоящее время специалисты занимаются подготовкой подъездных путей и монтажом железнодорожного полотна на подходах к мосту.

Впереди еще обустройство контактной сети, укладка рельсов и других элементов инфраструктуры.

В августе 2018 года строительство нового моста через реку Лена будет полностью завершено. Движение поездов по мосту будет запущено уже в декабре текущего года, после завершения строительства второго пути на участке Лена-Восточная – Предленский.


/ СИА /
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