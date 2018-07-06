Поезда поедут по мосту через Лену на БАМе в декабре

По состоянию на начало июля текущего года объем работ по строительству второго железнодорожного моста на участке Лена-Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги выполнен на 90 %, сообщает пресс-служба филиала Кадастровой палаты по Иркутской области.

Укреплены все опоры, смонтированы пролетные строения, уложены плиты безбалластного мостового полотна. В настоящее время специалисты занимаются подготовкой подъездных путей и монтажом железнодорожного полотна на подходах к мосту.

Впереди еще обустройство контактной сети, укладка рельсов и других элементов инфраструктуры.

В августе 2018 года строительство нового моста через реку Лена будет полностью завершено. Движение поездов по мосту будет запущено уже в декабре текущего года, после завершения строительства второго пути на участке Лена-Восточная – Предленский.