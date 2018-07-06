В Братске пройдёт День металлурга

Братские металлурги готовятся к профессиональному празднику. По традиции День металлурга отмечается в третье воскресенье июля. В этом году в честь праздника различными наградами будут отмечены более 200 сотрудников Братской промплощадки РУСАЛа.

Фото пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ

Горожане смогут стать участниками праздничной программы 14 июля в 12 часов в Парке металлургов. Там подведут итоги второго Фестиваля бетонных скульптур, который в этом году приобрел статус международного. Будут выбраны лучшие скульптуры и определены победители, которые получат денежные призы. Посетителей парка ждут конкурсы, развлечения и фотосессия с новыми скульптурами. На проведение фестиваля в этом году РУСАЛ выделил четыре миллиона рублей.

В яхт-клубе БрАЗа на берегу Курчатовского залива 14 июля состоится «День семейного отдыха» для сотрудников БрАЗа, сервисных организаций и членов их семей. Запланированы развлекательная программа, семейные старты на тему футбола, конкурсы с подарками. Для детей организуют специальную площадку с аниматорами, батутом, мороженым, сахарной ватой и аквагримом. Также в яхт-клубе состоятся необычные соревнования по силовому экстриму. Спортсмены будут состязаться в таких упражнениях как «кантовка шины», «ходьба фермера», «пробежка с мешком», «камни атласа», подъем машины на раме, жим бревна стоя, «карусель Конана». Кульминацией шоу станет тяга автомобиля.

Фото пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ

Основное праздничное мероприятие развернется в ТКЦ «Братск-Арт». Братских металлургов отметят корпоративными, заводскими и министерскими наградами, вручат почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Иркутской области, Думы и мэра Братска. Традиционно накануне Дня металлурга поздравят лучших по профессии, призеров конкурса «Улучшение года», лучших спортсменов, молодых работников и их наставников. Фотографии 16 заводчан, внесших весомый вклад в развитие производства, разместят на Доске почета. Кроме того, в Братском драматическом театре будет организован праздничный концерт для ветеранов завода.

Фото пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ

Справка:

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ - крупнейший в мире производитель и экспортер первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн. тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.