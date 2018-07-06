В Иркутской области 42 супружеские пары получили медали «За любовь и верность», а 4 – микроавтобусы

Медали «За любовь и верность» 6 июля получили 42 супружеские пары Приангарья. Торжественное мероприятие приурочили к празднованию Всероссийского Дня семьи, любви и верности. Награды вручил исполняющий обязанности первого заместителя г убернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области Антон Логашов.

В 2018 году министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области направлены в Организационный комитет по проведению «Дня любви и верности в Российской Федерации» ходатайства о награждении медалью «За любовь и верность» 75 супружеских пар, проживающих на территории Иркутской области. 33 супружеским парам вручение медалей «За любовь и верность» будет проведено в муниципальных образованиях Иркутской области на торжественных мероприятиях, посвященных данному празднику.

– От имени губернатора Иркутской области, членов регионального Правительства и от себя лично выражаю глубокую признательность семьям, где взаимоотношения родителей являются для детей замечательным примером душевной теплоты, согласия и уважения друг к другу. От того, насколько будет крепка семья, зависит могущество и процветание Иркутской области и всей страны, – отметил Антон Логашов.

Еще четырем парам в рамках церемонии вручили микроавтобусы. Семьи стали победителями конкурса по предоставлению автотранспорта многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На территории Иркутской области данный конкурс стал традицией. С 2013 по 2017 год семьям-победителям конкурса было вручено 17 автомобилей.

В 2018 году конкурсная комиссия рассмотрела документы 18 претендентов. По итогам конкурса победителями стали семья Токарских Ирины и Александра (Иркутский р-н., д. Куда), семья Серебренниковых Натальи и Петра (Шелеховский р-н., с. Баклаши), семья Пархоменко Жанны и Леонида (Заларинский р-н., д. Танга), семья Рукоминых Оксаны Николаевны и Александра Владимировича (Зиминский р-н., с. Батама).

Справка:

Медаль «За любовь и верность» – это общественная награда, которой награждаются граждане Российской Федерации – супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества. С 2008 года медалью «За любовь и верность» в Иркутской области награждено более 600 супружеских пар.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области