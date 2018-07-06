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В июне погрузка на ВСЖД составила 5,5 млн тонн

6 июля 2018

В июне на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено 5,5 млн тонн различных грузов – это на 0,9% больше значения аналогичного периода прошлого года.

<p>Фото: trud-ost.ru</p>

Фото: trud-ost.ru

В целом, по итогам работы ВСЖД в первом полугодии показатель погрузки достиг 31,4  млн тонн.

По сравнению с прошлогодними значениями произошло увеличение погрузки

  • промышленного сырья на 38%,
  • каменного угля на 9,7%,
  • цветных металлов на 0,3%.

Как сообщает пресс-служба компании, за шесть месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года грузооборот увеличился на 5% и составил 132,2 млрд ткм.                

 


<p>Фото: trud-ost.ru</p>
/ СИА /
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