Из-за ремонтных работ в нескольких районах Иркутска ограничат движение транспорта

С 11 июля по 30 августа будет закрыт проезд по улице 25 Октября на участке от Лебедева-Кумача до Трилиссера . Это связано с проведением работ по строительству новой тепловой магистрали.

будет закрыт проезд . Это связано с проведением работ по строительству новой тепловой магистрали. С 13 по 16 июля будет закрыто движение транспорта по улице Гравийной в Иркутске-II . Будут проводиться аварийные ремонтные работы на тепловой сети. Объезд будет осуществляться по территории парковки в этом районе.

будет закрыто движение транспорта . Будут проводиться аварийные ремонтные работы на тепловой сети. Объезд будет осуществляться по территории парковки в этом районе. С 7 по 9 июля будет частично ограничен проезд по ул. Октябрьской Революции в районе дома № 2/1 из-за проведения аварийно-восстановительных работ на канализационных сетях.

будет частично ограничен проезд из-за проведения аварийно-восстановительных работ на канализационных сетях. С 10 июля по 31 августа движение транспорта по безымянному проезду вдоль бульвара Рябикова от ул. Аргунова (железнодорожный переезд) до ул. Доржи Банзарова будет закрыто. На этом участке проведут ремонт дорожного покрытия.

Также, по информации пресс-службы администрации Иркутска, был начат ремонт дорог и тротуаров на улице Терешковой. После прошедшего в понедельник ливневого дождя на тротуаре образовались провалы. На этом участке будет произведена замена бордюрного камня, устройство нового асфальтового покрытия. На проезжей части проведен ямочный ремонт.

После неблагоприятных погодных условий дорожные службы Иркутска работали в круглосуточном режиме. Обращения поступали из разных районов города.

– Мы старались незамедлительно реагировать на каждое обращение граждан. Где-то были провалы, где-то подмыло гравий. Сейчас всё устранено. Мы перешли в плановый режим. С жителями мы работаем в тесном контакте. Обращения постоянно поступают на наш сайт в раздел «Охота на ямы». За полгода – 800 заявок. И каждую из них мы отрабатываем, – рассказал заместитель директора МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.