Жители Приангарья смогут принять участие в пробной переписи населения

В правительстве Иркутской области сегодня, 6 июля, состоялось совещание по вопросу подготовки проведения в регионе пробной переписи населения 2018 года. Участие в нем приняли исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области Антон Логашов, руководитель Росстата Александр Суринов, заместитель министра экономического развития региона Марина Петрова, руководитель Иркутскстата Ирина Иванова, представители министерства экономического развития, Росстата и Иркутскстата.

Иркутская область вошла в перечень девяти регионов, где с по 30 октября 2018 года будет проводиться пробная перепись населения. Исследования пройдут на территории двух муниципальных районов – Нижнеудинском и Катангском.

– Мы знаем, что перепись дает нам уточненные данные о составе, численности и уровне жизни населения. Безусловно, полученная в ходе исследования информация служит основой для определения развития производственной и социальной инфраструктуры на ближайшие годы. Нам очень важны точные данные о численности и возрастных группах, основываясь на них также определяются потребности муниципальных образований в межбюджетных трансфертах, – подчеркнул Антон Логашов.

Как сообщае пресс-служба правительства Приангарья, для оказания содействия в подготовке и проведении пробной переписи населения 2018 года в регионе созданы областная и муниципальные комиссии, утвержден и реализуется план мероприятий по подготовке. Александр Суринов рассказал, что общая ориентировочная численность населения в Нижнеудинском и Катангском муниципальных районах Иркутской области по данным Росстата на 1 января 2017 года составляет 67 тысяч человек.

Среди задач глобального мероприятия – отработать применение для будущей переписи электронных технологий, изучить готовность населения к предоставлению сведений на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) в сети Интернет, определить оптимальные нормы нагрузки на физических лиц, привлекаемых на выполнение работ, апробировать новые подходы к проведению информационно-разъяснительной работы.

Пробная перепись в Иркутской области пройдет в два этапа. В первом этапе с 1 по 10 октября жители региона, как и все население Российской Федерации, смогут принять участие, самостоятельно заполнив переписные листы в сети Интернет. Для получения услуги переписи через сеть Интернет респонденту необходимо иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на ЕПГУ.

С 28 по 31 октября также будет проводиться выборочный контрольный обход 10% жилых помещений счетного участка и проверка правильности заполнения переписных документов на всех проживающих.

Мероприятие является основным этапом подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года. Согласно федеральному законодательству РФ Всероссийская перепись проводится не реже одного раза в десять лет.