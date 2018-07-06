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Жители Приангарья смогут принять участие в пробной переписи населения

6 июля 2018

В правительстве Иркутской области сегодня, 6 июля, состоялось совещание по вопросу подготовки проведения в регионе пробной переписи населения 2018 года. Участие в нем приняли исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области Антон Логашов, руководитель Росстата Александр Суринов, заместитель министра экономического развития региона Марина Петрова, руководитель Иркутскстата Ирина Иванова, представители министерства экономического развития, Росстата и Иркутскстата.

<p>Фото: pronewsdobrich.bg</p>

Фото: pronewsdobrich.bg

Иркутская область вошла в перечень девяти регионов, где с по 30 октября 2018 года будет проводиться пробная перепись населения. Исследования пройдут на территории двух муниципальных районов – Нижнеудинском и Катангском.

– Мы знаем, что перепись дает нам уточненные данные о составе, численности и уровне жизни населения. Безусловно, полученная в ходе исследования информация служит основой для определения развития производственной и социальной инфраструктуры на ближайшие годы. Нам очень важны точные данные о численности и возрастных группах, основываясь на них также определяются потребности муниципальных образований в межбюджетных трансфертах, – подчеркнул Антон Логашов. 

Как сообщае пресс-служба правительства Приангарья, для оказания содействия в подготовке и проведении пробной переписи населения 2018 года в регионе созданы областная и муниципальные комиссии, утвержден и реализуется план мероприятий по подготовке. Александр Суринов рассказал, что общая ориентировочная численность населения в Нижнеудинском и Катангском муниципальных районах Иркутской области по данным Росстата на 1 января 2017 года составляет 67 тысяч человек.

Среди задач глобального мероприятия – отработать применение для будущей переписи электронных технологий, изучить готовность населения к предоставлению сведений на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) в сети Интернет, определить оптимальные нормы нагрузки на физических лиц, привлекаемых на выполнение работ, апробировать новые подходы к проведению информационно-разъяснительной работы.

Пробная перепись в Иркутской области пройдет в два этапа. В первом этапе с 1 по 10 октября жители региона, как и все население Российской Федерации, смогут принять участие, самостоятельно заполнив переписные листы в сети Интернет. Для получения услуги переписи через сеть Интернет респонденту необходимо иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на ЕПГУ.

С 28 по 31 октября также будет проводиться выборочный контрольный обход 10% жилых помещений счетного участка и проверка правильности заполнения переписных документов на всех проживающих.

Мероприятие является основным этапом подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года. Согласно федеральному законодательству РФ Всероссийская перепись проводится не реже одного раза в десять лет.

В ходе переписной «репетиции» будут апробированы вопросы, которые могут войти в бланки 2020 года. Вопросы сформулированы с учетом действующего российского законодательства, государственных и региональных программ, направленных на демографическое и социально-экономическое развитие. Для более глубокого изучения ситуации на рынке труда включен вопрос об удаленности респондента от основного места работы, регулярности выезда на работу, находящуюся за пределами населенного пункта или страны. Респондента спросят, в каком субъекте России или в какой стране находится его основная работа. Такой замер позволит оценить количество людей, работающих удаленно. Для определения потенциальной рабочей силы введен еще один новый вопрос, о готовности респондента принять работу, даже если он ее не искал. Узнать более подробно о проведении в Российской Федерации пробной переписи населения можно узнать на портале.

<p>Фото: pronewsdobrich.bg</p>
/ СИА /
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