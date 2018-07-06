Крупнейший грант форума «Байкал» достался проекту ИГУ

Проект студенческого научного общества Иркутского государственного университета «Цифровой бренд Байкала» получил максимальную грантовую поддержку на международном молодежном форуме «Байкал». Сертификат на 300 000 рублей вручили руководителю проекта, студенту Института математики, экономики и информатики ИГУ Михаилу Климонову.

Фото предоставлено управлением информационной политики ИГУ

Вчера, 5 июля, в Иркутской области были подведены итоги работы Международного молодежного форума «Байкал», который проходил с 29 июня в Ольхонском районе. Эксперты выбрали 25 лучших социально-экономических проектов, направленных на развитие Байкальского региона и страны в целом.

Проект «Цифровой бренд Байкала» предполагает создание специального веб-приложения – интерактивной карты с пространственным представлением всех сфер деятельности региона. В интерактивный контент, по словам Михаила, войдут такие современные технологии, как 3Д-модели, видео 360 градусов, дополненная реальность.

– Мы начнем с представления достопримечательностей Иркутской области. Это будет первая вкладка интерактивной карты. Затем перейдем к следующим вкладкам, проработаем и добавим информацию по крупным предприятиям региона, которые готовы к сотрудничеству на мировом рынке. Представим перспективные проекты, которые требуют больших инвестиций, и исследования, которые проводятся в регионе, – сказал Михаил Климонов.

Управление информационной политики ИГУ сообщает, что программное обеспечение будет разрабатываться этой осенью во время хакатона – так называется марафон разработчиков программного обеспечения. К новому году в веб-приложение планируется загрузить все достопримечательности Иркутской области. Остальное – в течение трех лет. Ну, и конечно, пополняться приложение будет постоянно в рабочем режиме.

Еще три человека – представители Иркутска, Челябинска и Кемерово, получили гранты по 200 000 рублей. Кроме того, на форуме были предусмотрены гранты по 100 000 рублей. Их получил 21 участник.

Международный молодежный форум «Байкал» является образовательным и проводится в Иркутской области с 2008 года, мероприятие проводится Правительством Иркутской области, Федеральным агентством «Росмолодежь», при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе. Среди целей форума – создание эффективного механизма включения молодых граждан в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь, содействие социальной и творческой самореализации молодежи, обучение созданию и продвижению молодежных проектов.