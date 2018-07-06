Больше 70% пассажиров РЖД встало на защиту плацкарта

Сервис путешествий OneTwoTrip провел опрос пользователей, чтобы узнать отношение российских путешественников к идее отказа от плацкартных вагонов. 73% респондентов к обсуждаемой на этой неделе инициативе отнеслись негативно. Поддержали отказ от плацкарта только 23% опрошенных, 4% отметили, что их не интересует этот вопрос.

Несмотря на то, что путешественники не поддерживают отказ от плацкарта, к этому типу вагонов у них все же есть вопросы. 35% респондентов указали, что испытывают дискомфорт при поездках в плацкарте, но готовы терпеть неудобства ради экономии. Еще 33% заявили, что испытывают существенный дискомфорт и покупают плацкартные билеты только при отсутствии альтернативы. Никаких неудобств во время путешествий в плацкарте не испытывают 32% опрошенных.

Источник: пресс-служба сервиса OneTwoTrip

Больше всего пассажирам плацкартных вагонов не нравится запахи и недостаточная чистота. На втором месте среди раздражителей оказалась необходимость делить пространство с большим количеством людей. На третьем – физический дискомфорт (теснота, неудобные полки и т.п.). 78% опрошенных пассажиров готовы ехать в плацкарте не более 24 часов.

Источник: пресс-служба сервиса OneTwoTrip

«Перспективы использования плацкартных вагонов лежат не столько в плоскости комфорта, сколько экономики. На плацкарт сегодня приходится основной объем железнодорожных перевозок дальнего следования. Пассажирам необходим доступный транспорт, и отказ от плацкартных вагонов в ближайшей перспективе действительно не представляется возможным, – комментирует руководитель железнодорожного направления сервиса OneTwoTrip Максим Азаров. – Тем не менее, снижение роли этого типа вагонов для транспортной системы вполне реально. Этому будет способствовать улучшение благосостояния населения, развитие скоростного движения и новых типов подвижного состава, к которым относятся, к примеру, двухэтажные поезда».

Источник: пресс-служба сервиса OneTwoTrip

Идею развития скоростного железнодорожного сообщения, сидячих поездов (“Ласточка”, “Сапсан” и др.) в качестве альтернативы плацкарту для поездок на небольшие расстояния поддержал 91% респондентов.