Вопросы экологии обсудили Главы Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края

Вопросы экологии стали темой рабочей встречи губернатора Иркутской области Сергея Левченко, губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой и Главы Республики Бурятия – Председателя Правительства Республики Бурятия Алексея Цыденова. Они прибыли в Иркутск для участия в XIII Международном бурятской национальном фестивале «Алтаргана», который проходил с 5 по 8 июля, сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край входят в ассоциацию озёрных регионов, которая была создана менее года назад на Международном Байкальском экологическом водном форуме. Во время рабочей встречи главы регионов обсудили вопросы устранения последствий отходов промышленности, которые существуют во всех трёх территориях, и применение новых технологий для решения этого вопроса.

– Это горизонтальный обмен данными, ради чего и создавалась ассоциация озёрных регионов. Мы обсуждали возможности её развития, касающиеся и Организации объединённых наций, которая нас пригласила на очередную сессию в штаб-квартиру в Кению. В прошлом году там мы говорили о Байкале, и о том, что занимаемся им не хуже, чем другие регионы, и что технологии, которые у нас планируются к реализации, должны быть лучшими в мире, – сказал после встречи Сергей Левченко.

Второй Байкальский экологический водный форум состоится 19-20 сентября в Иркутске. Губернатор Иркутской области пригласил коллег из Забайкальского края и Республики Бурятия принять в нём участие.