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Олегу Геевскому продлили домашний арест до 2020 года

9 июля 2018
Фото из архива <<Вести-Иркутск>>

В Иркутске состоялось очередное заседание суда по продлению санкций в отношении бизнесмена Олега Геевского. У предпринимателя 8 июля 2018 года истекал срок содержания его под домашним арестом.

По ходатайству Следственного комитета срок домашнего арест был продлён сразу на на 1 год и 7 месяцев — до марта 2020 года. Об этом Об этом сообщает ИА «ИрСити» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, в отношении Геевского Следственный комитет возбудил сразу пять уголовных дел. Он был помещён под домашний арест в марте 2017 года. И находится там с тех пор. Бизнесмену и его подельникам вменяются махинации с земельными участками на территории Иркутского района. При этом, по версии следствия, Ущерб от махинаций с землёй оценивается в 169 миллионов рублей.


/ СИА /
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