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Иркутянин распродал чужое имущество из арендуемой квартиры

9 июля 2018

Суд назначил трудотерапию квартиросъемщику, который вынес из арендованной квартиры имущество хозяина и продал его. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского районного суда.

Инцидент произошел в Первомайском микрорайоне, где мужчина в январе 2018 года снял однокомнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой.

Он заключил с владельцем договор, заселися и в течение месяца продал раскладное кресло, гладильную доску, холодильник и стиральную машину своему знакомому, который не подозревал, что вещи – краденые.

Вырученные деньги квартирант потратил на свои нужды. Владелец, обнаружив исчезновение мебели и бытовой техники, обратился в полицию. Суд направил квартиранта на обязательные работы сроком на 200 часов.


/ СИА /
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