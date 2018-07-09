Иркутянин распродал чужое имущество из арендуемой квартиры

Суд назначил трудотерапию квартиросъемщику, который вынес из арендованной квартиры имущество хозяина и продал его. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского районного суда.

Инцидент произошел в Первомайском микрорайоне, где мужчина в январе 2018 года снял однокомнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой.

Он заключил с владельцем договор, заселися и в течение месяца продал раскладное кресло, гладильную доску, холодильник и стиральную машину своему знакомому, который не подозревал, что вещи – краденые.

Вырученные деньги квартирант потратил на свои нужды. Владелец, обнаружив исчезновение мебели и бытовой техники, обратился в полицию. Суд направил квартиранта на обязательные работы сроком на 200 часов.