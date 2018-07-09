Иркутский филиал ПГК увеличил объем экспортных перевозок на 8%

Иркутский филиал Первой грузовой компании (ПГК) в I полугодии 2018 года перевез в крытом подвижном составе 996 тыс. тонн грузов, что на 8% выше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот в этом сегменте вырос на 9%, до 3,8 млрд т-км.

«Положительную динамику обеспечивают растущие объемы экспорта бумаги в Китай, цветных металлов – во внутреннем сообщении, а также зерновых грузов с Благовещенского узла Забайкальской железной дороги», – прокомментировал директор филиала Валерий Яхимович.

Основную номенклатуру составили цветные металлы, бумага, зерновые грузы и продукты перемола:

Объем экспортных перевозок филиалом вырос на 8%, до 729 тыс. тонн, во внутреннем сообщении – на 34%, до 256 тыс. тонн. Импорт снизился в 5 раз, до 11 тыс. тонн.

Отправка грузов осуществлялась со станций Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорог в адрес грузополучателей России, а также на экспорт, преимущественно Китай и Монголию.

Справка:

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 120 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

ПГК формирует железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.