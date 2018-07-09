Сбербанк войдет в число партнеров-основателей Центра по кибербезопасности ВЭФ

Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности с Всемирным Экономическим Форумом (ВЭФ) и готовится войти в число партнеров-основателей Центра по кибербезопасности ВЭФ. Соответствующее соглашение о намерениях подписали сегодня в рамках Международного конгресса по кибербезопасности заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Станислав Кузнецов и глава Глобального центра по кибербезопасности ВЭФ Троелс Оертинг.

Открытие Центра по кибербезопасности под эгидой ВЭФ состоялось в Давосе 25 января 2018 года. Сбербанк принимал самое активное участие в подготовке и разработке концепции Центра.

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