Новости

Сбербанк войдет в число партнеров-основателей Центра по кибербезопасности ВЭФ

9 июля 2018

Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности с Всемирным Экономическим Форумом (ВЭФ) и готовится войти в число партнеров-основателей Центра по кибербезопасности ВЭФ. Соответствующее соглашение о намерениях подписали сегодня в рамках Международного конгресса по кибербезопасности заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Станислав Кузнецов и глава Глобального центра по кибербезопасности ВЭФ Троелс Оертинг.

Открытие Центра по кибербезопасности под эгидой ВЭФ состоялось в Давосе 25 января 2018 года. Сбербанк принимал самое активное участие в подготовке и разработке концепции Центра. 

Всемирный экономический форум — независимая некоммерческая организация, не поддерживающая ничьи политические, партийные или национальные интересы (www.weforum.org). Существует с 1971 года. Штаб-квартира находится в Женеве (Швейцария).


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Телеком 2018. Курс на технологическое лидерство
«Ростелеком»: «Если сервисы устаревают, вся система начинает терять деньги»
Губернатор Иркутской области встретился с президентом ПАО «Ростелеком»
Оцифровать всё. К чему готовиться иркутянам – владельцам большегрузов и незарегистрированных объектов недвижимости
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании