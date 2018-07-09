Сбербанк и Филиппины договорились о сотрудничестве в области киберпезопасности

Дочерняя компания Сбербанка «Безопасная информационная зона» (BI.ZONE) и Министерство информационно-коммуникационных технологий Республики Филиппины в рамках Конгресса по кибербезопасности договорились о дальнейшем сотрудничестве, закрепив это соответствующим соглашением.

Стороны договорились содействовать более тесному сотрудничеству и обмену информацией, касающейся кибербезопасности. Компания Сбербанка и Министерство информационно-коммуникационных технологий Республики Филиппины будут сотрудничать в области повышения кибербезопасности Филиппин, реагировать на инциденты и обмениваться информацией о киберугрозах, политике и технологиях в области защиты цифрового пространства.

Стороны также договорились об организации регулярных визитов и встреч, приглашении друг друга на семинары и конференции, а также о проведении совместных исследований и разработок новых технологий кибербезопасности.

BI.ZONE — один из лидеров российского рынка кибербезопасности, предлагающий услуги по защите активов и репутации бизнеса в интернете. Успех компании базируется на киберразведке и постоянном мониторинге информационных потоков в публичных и теневых сегментах киберпространства.