Дочерняя компания Сбербанка BI.ZONE и проект Vostok сделают блокчейн в России удобным и безопасным

В рамках Международного конгресса по кибербезопасности, который проходит в Москве, дочерняя компания Сбербанка BI.ZONE и технологический проект Vostok заключили меморандум о взаимопонимании. Документ подписали генеральный директор ООО «Безопасная информационная зона» (BI.ZONE) Дмитрий Самарцев и основатель и генеральный директор платформы Waves и проекта Vostok Александр Иванов.

В рамках меморандума стороны будут вместе интегрировать, оптимизировать и поддерживать работу блокчейн-платформы Vostok, внедряя новейшие технологические решения и проводя регулярный аудит платформы на предмет защищенности от киберугроз.

Проект Vostok – универсальное блокчейн-решение для масштабируемой цифровой инфраструктуры, состоящей из двух элементов: базисной технологической инновации — закрытой блокчейн-платформы Vostok — и фасилитатора ее развития, поддержки и внедрения — системного интегратора Vostok. Основная цель проекта — сформировать основу цифровой инфраструктуры для сертификации, регистрации и отслеживания данных, а также сделать блокчейн-технологии простыми в использовании в бизнесе и государственном управлении.

BI.ZONE — один из лидеров российского рынка кибербезопасности, предлагающий услуги по защите активов и репутации бизнеса в интернете. Успех компании базируется на киберразведке и постоянном мониторинге информационных потоков в публичных и теневых сегментах киберпространства.