«Навыки цифровой гигиены в нашу жизнь не вошли». Сбербанк принял участие в обсуждении проблем безопасности мира

Герман Греф принял участие в пленарном заседании Международного конгресса по кибербезопасности «Есть ли шанс сделать транзитный мир безопаснее?».

Спикерами заседания стали: Максим Акимов, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Мэн Хунвэй, Президент INTERPOL, Троелс Оертинг Йоргенсен, глава Центра кибербезопасности Всемирного Экономического Форума, Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT. Модерировал дискуссию Дэвид Рован, основатель, бывший главный редактор WIRED UK.

«Как люди будут использовать найденную возле автомобиля флэшку? — считает Максим Акимов. — Более 70 % сделают то, чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах – будут копировать на нее данные и подключат к своему компьютеру. Более 90 % используемых вашими сотрудниками паролей могут быть взломаны с помощью стандартных средств. Навыки цифровой гигиены в нашу жизнь не вошли».

«Мы в Сбербанке, гордимся тем, что нас ни разу не взломали, — отметил Герман Греф. — Но можем ли мы сказать, что наши клиенты так же защищены? Нам нужна помощь государства, государственные программы, коллаборация с масс-медиа, чтобы довести до каждого человека правила цифровой гигиены и кибербезопасности».

«Искусственный интеллект может быть решением не для всех, но для большинства интернет-центров, — говорит Троелс Оертинг Йоргенсен. — Нужно помнить, что преступники будут использовать те же инструменты. Это, к сожалению, не панацея, но помощник».

«Куда идут украденные деньги? В течение нескольких часов они отмываются, легализуются. Отследить эти деньги очень сложная задача, — отметил Мэн Хунвэй. — Только сотрудничества полицейских ведомств мало, необходимо создать какой-то единый фронт. Многие полицейские не очень большие знатоки интернет-экономики. Кто больше в ней разбирается? Провайдеры, те, кто работает в мире интернета. Нужно укрепить наши связи с ними и с общественными организациями, с заинтересованными гражданами. Банки одни из первых заинтересовались проблемой, потому что они первыми оказались под ударом».

Маргарита Симоньян перечислила основные вызовы безопасности современного мира: «Вызов первый — образование. Увеличивается разрыв в нашем понимании существующих технологических возможностей и их реального прогресса. Наша с вами обязанность донести до как можно большего количества людей, как уберечься от беды, как в нее не попасть, и, наоборот, как использовать эти технологии для того, чтобы уберечь кого-то другого. Вызов второй — годами мы знали, что главный залог недопущения третьей мировой войны — ядерное оружие. Атака, произведенная с применением кибертехнологий, способна произвести больший ущерб в более короткий срок. Третий вызов — технологии скоро приведут к тому, что докопаться до правды будет невозможно и мы будем жить в таком мире. Четвертый вызов — эксперты говорят о том, что в течение 10 лет люди будут добровольно вживлять себе чипы, которые будут обладать огромным пластом информации. Но это ставит вопрос, кто будет решать какая информация будет в этих чипах?»

Дискуссии, технические и тематические сессии конгресса можно смотреть в прямом эфире на сайте www.sberbanktv.ru

Международный конгресс по кибербезопасности — глобальный отраслевой форум, организатором которого выступает ПАО Сбербанк при поддержке Фонда Росконгресс, АНО «Цифровая экономика» и Ассоциации банков России. Проходит с 5-6 июля 2018 года в Конгресс-центре Центра международной торговли.