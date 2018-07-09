Миноритарии ВТБ обсудили вопросы развития корпоративной культуры и работы с молодежью в ВТБ

В Москве состоялось очередное заседание Консультационного совета акционеров ВТБ (КСА) под председательством члена Наблюдательного совета банка Игоря Репина.

Участники встречи обсудили вопросы развития корпоративной культуры и системы мотивации сотрудников ВТБ, а также программы по привлечению и развитию молодых специалистов. Руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент Банка ВТБ Глеб Ермаков рассказал миноритариям об инициативах банка в данной области.

Члены Консультационного совета акционеров отметили, что кадровая политика и корпоративная культура являются важными элементами системы управления, эффективная работа которой позволяет достигать поставленных целей в интересах акционеров.

На заседании были детально рассмотрены вопросы привлечения молодых специалистов и взаимодействия с молодёжью в рамках целевых программ ВТБ Рост и ВТБ Юниор, участники которых представляют ведущие вузы страны.

В свою очередь члены КСА также представили свои предложения и варианты дальнейшей работы с молодёжью. В частности, миноритарии подчеркнули необходимость активного взаимодействия с данным сегментом не только в рамках программ привлечения молодых специалистов, но и в части развития линейки банковских продуктов и услуг для молодежного сегмента. На одном из следующих заседаний КСА ВТБ будут представлены предложения совета по специальным продуктам для молодёжи.

«Большинство акционеров ВТБ являются одновременно и его клиентами, и все мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы качество обслуживания и квалификация сотрудников были на самом высоком уровне. В свою очередь это способствует как повышению лояльности клиентов, так и развитию клиентской базы, что в итоге отражается на финансовых показателях группы. Уверен, что члены КСА смогут внести свой вклад в дальнейшее повышение эффективности кадровой политики группы ВТБ в интересах ее клиентов, сотрудников и акционеров», – отметил Игорь Репин.