Председатель Правления Банка УРАЛСИБ Константин Бобров вошел в Топ-25 медиарейтинга российских банкиров

Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров вошел в Топ-25 медиарейтинга российских банкиров за май 2018 года. Исследование подготовлено компанией «Медиалогия» для портала Banki.ru.

В рейтинге персон участвуют президенты, председатели правления и председатели советов директоров банков, работающих на территории РФ. Ежемесячный медиарейтинг готовится на основе МедиаИндекса, который отражает не только количественное, но и качественное упоминание персоны в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.