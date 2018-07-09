Дальневосточный банк сообщил об изменении условий обслуживания банковских карт в рамках зарплатного проекта

Дальневосточный банк информирует о том, что с 25 июля 2018 г. вводится в действие новая редакция Условий оказания ПАО «Дальневосточный банк» услуг по выпуску и обслуживанию банковских карт в рамках зарплатного проекта (Договор по выпуску и обслуживанию банковских карт ПАО «Дальневосточный банк»):
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Дальневосточный банк сообщил об изменении условий обслуживания банковских карт в рамках зарплатного проекта9 июля 2018
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