Дальневосточный банк сообщил об изменении условий обслуживания банковских карт в рамках зарплатного проекта

Дальневосточный банк информирует о том, что с 25 июля 2018 г. вводится в действие новая редакция Условий оказания ПАО «Дальневосточный банк» услуг по выпуску и обслуживанию банковских карт в рамках зарплатного проекта (Договор по выпуску и обслуживанию банковских карт ПАО «Дальневосточный банк»):