Примсоцбанк – в десятке самых быстрорастущих ипотечных банков мая

Примсоцбанк занял 7-е место по темпам роста объёма ипотечного кредитования в мае 2018 года по данным аналитического центра «Русипотека». Рост относительно апреля составил 7% процентов.

«Мы традиционно показываем хороший результат в высшей ипотечной лиге. Выгодные условия и индивидуальная работа с каждым клиентом помогают достигать серьёзных успехов, – комментирует Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» - К лету мы также снизили ставки по ипотеке, запустили акцию «Снижаем ставки». Рассчитываем на серьёзный рост по итогам летних месяцев.

В июне Примсоцбанк провёл масштабное снижение ставок по ипотечному кредитованию. Минимальная ставка по программам составляет от 8,5% при приобретении жилья на первичном рынке. При этом клиенты с большим первоначальным взносом могут претендовать на ставки от 5,5% годовых, если воспользуются опцией назначь свою ставку.

Подробнее о доступных программах ипотечного кредитования можно узнать во всех офисах банка, на нашем Банка, а также по номеру Единой справочной службы 8-800-200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 94 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 54 точки присутствия в 24 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском крае, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге.