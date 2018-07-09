Примсоцбанк – в десятке самых быстрорастущих ипотечных банков мая

Примсоцбанк занял 7-е место по темпам роста объёма ипотечного кредитования в мае 2018 года по данным аналитического центра «Русипотека». Рост относительно апреля составил 7% процентов.
«Мы традиционно показываем хороший результат в высшей ипотечной лиге. Выгодные условия и индивидуальная работа с каждым клиентом помогают достигать серьёзных успехов, – комментирует Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» - К лету мы также снизили ставки по ипотеке, запустили акцию «Снижаем ставки». Рассчитываем на серьёзный рост по итогам летних месяцев.
В июне Примсоцбанк провёл масштабное снижение ставок по ипотечному кредитованию. Минимальная ставка по программам составляет от 8,5% при приобретении жилья на первичном рынке. При этом клиенты с большим первоначальным взносом могут претендовать на ставки от 5,5% годовых, если воспользуются опцией назначь свою ставку.
Подробнее о доступных программах ипотечного кредитования можно узнать во всех офисах банка, на нашем Банка, а также по номеру Единой справочной службы 8-800-200-42-02.