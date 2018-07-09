Новости

Монеты из драгоценных металлов - памятный подарок на любой случай

9 июля 2018

Часто мы стоим перед выбором подарка для близких, знакомых или деловых партнеров. Несмотря на изобилие товаров зачастую это непростая задача – подыскать что-то стоящее, что останется на память, а не будет пылиться в дальнем ящике или не будет передарено. Все устали от ненужных подарков.

Солид Банк предлагает интересный вариант на любой случай и бюджет – монеты из драгоценных металлов. В ассортименте, предлагаемом банком монеты как из золота и серебра, с камнями, с цветной эмаль. Тематика монет также разнообразна: от православных святых до знаков зодиака.

В качестве подарка для статусной персоны банк предлагает золотую монету «Георгий Победоносец», 999 пробы, весом 7,78 грам.

Для прекрасных дам есть особое предложение – монеты серии «Камни рождения» с кристаллами Сваровски. Особенностью монеты является то, что ее можно носить в качестве подвески – в комплект входят необходимые аксессуары. На реверсе монеты изображены стилизованные лепестки цветка, в центре монеты – вставка из кристалла.

Монета из серии  "Знаки зодиака", с очень красивым цветным нанесением изображения, станет прекрасным подарком для человека любого возраста и пола.

С частью ассортимента монет можно ознакомиться на сайте банка https://solidbank.ru/investment-services/precious-metals/coins/210/, более обширная коллекция представлена в офисах банка.

Уточнить наличие монет в ближайшем к вам офисе вы можете по телефону 8 800 775 56 06.

images (1).jpg kozfent_b.jpg skorpftn_b.jpg

Георгий победоносец, золото, реверс.jpg


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Телеком 2018. Курс на технологическое лидерство
«Ростелеком»: «Если сервисы устаревают, вся система начинает терять деньги»
Губернатор Иркутской области встретился с президентом ПАО «Ростелеком»
Оцифровать всё. К чему готовиться иркутянам – владельцам большегрузов и незарегистрированных объектов недвижимости
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании