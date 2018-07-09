Монеты из драгоценных металлов - памятный подарок на любой случай

Часто мы стоим перед выбором подарка для близких, знакомых или деловых партнеров. Несмотря на изобилие товаров зачастую это непростая задача – подыскать что-то стоящее, что останется на память, а не будет пылиться в дальнем ящике или не будет передарено. Все устали от ненужных подарков.



Солид Банк предлагает интересный вариант на любой случай и бюджет – монеты из драгоценных металлов. В ассортименте, предлагаемом банком монеты как из золота и серебра, с камнями, с цветной эмаль. Тематика монет также разнообразна: от православных святых до знаков зодиака.



В качестве подарка для статусной персоны банк предлагает золотую монету «Георгий Победоносец», 999 пробы, весом 7,78 грам.



Для прекрасных дам есть особое предложение – монеты серии «Камни рождения» с кристаллами Сваровски. Особенностью монеты является то, что ее можно носить в качестве подвески – в комплект входят необходимые аксессуары. На реверсе монеты изображены стилизованные лепестки цветка, в центре монеты – вставка из кристалла.



Монета из серии "Знаки зодиака", с очень красивым цветным нанесением изображения, станет прекрасным подарком для человека любого возраста и пола.



С частью ассортимента монет можно ознакомиться на сайте банка https://solidbank.ru/investment-services/precious-metals/coins/210/, более обширная коллекция представлена в офисах банка.



Уточнить наличие монет в ближайшем к вам офисе вы можете по телефону 8 800 775 56 06.







