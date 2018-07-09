Более 7 млн рублей зарплаты задолжало своим работникам предприятие в Ангарске

Прокуратура г. Ангарска проверила исполнение трудового законодательства в части своевременной оплаты труда работникам ООО «Электрон», основным видом деятельности которого является установка систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Проверка показала, что 50 сотрудников предприятия недополучили более 7 млн рублей зарплаты за период с января 2017 года по апрель 2018 года, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Кроме того, прокуратура установила, что деньги по исполненным обязательствам на расчетный счет организации поступали, однако на выплату зарплаты не направлялись, а расходовались руководителем организации на иные цели.

С целью восстановления трудовых прав работников предприятия прокурор района внес представление руководителю общества с требованием незамедлительного погашения задолженности по плате труда. По направленным прокуратурой материалам проверки, следственным органом в отношении руководителя ООО «Электрон» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Ход и результаты расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура г. Ангарска. Работа по взысканию имеющейся на предприятии задолженности продолжается.