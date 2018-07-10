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Топ-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

10 июля 2018

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру депозитов населения во второй декаде июня увеличилась до 6,45%, следует из опубликованных ЦБ данных. Еще в первой декаде месяца ставка находилась на историческом минимуме – 6,05% годовых. В Иркутске можно найти вклады по ставкам 6,9-7,7% годовых и даже 10,0% годовых. Портал SIA.RU выбрал ТОП-10 вкладов с самыми высокими ставками, используя для выборки только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей. Именно эта сумма, как известно, застрахована государством.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 9 июля 2018 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )

  Банк Название вклада % банка Cумма вклада, руб.  Срок вклада Пополнение Расходные операции Выплата %
1 Альфа-Банк Накопительный счет «Десять!» 
(до 31.07.2018)		 10,00%*

от 1 000 000
до 100 000 000 

 3 мес нет нет По выбору вкладчика
2 Солид Банк Токио 7,70%** от 100 000
до 1 400 000		 153 дня да нет В конце срока
3-4 Азиатско-Тихоокеанский Банк Даешь 7:5
(до 31.07.2018)		 7,50% от 50 000 92 дня нет нет В конце срока
3-4 Байкалкредобанк Байкал «Капитальный» 7,50% от 1 000 000 732 дня да нет В конце срока
5 БайкалИнвестБанк Высокий сезон 7,05% от 10 000
до 1 500 000		 367 дней нет нет Ежемесячно
6-9 Банк Солидарность Отличный 7,00% от 15 000 367 дней да нет В конце срока
6-9 Банк СОЮЗ Надежный процент 7,00% от 100 000 367 дней нет нет Ежемесячно
6-9 Примсоцбанк Особый 7,00% от 50 000 367 дней да нет Ежемесячно
6-9 Связь-Банк Чемпион
(до 31.08.2018)		 7,00% от 50 000 547 дней нет нет В конце срока
10

БКС Банк

 Доходный  6,90%*** от 300 000 366 дней нет нет Ежемесячно

*В рамках пакета услуг «Максимум+» при сумме покупок по любой дебетовой карте от 150 000 руб. в месяц.
**Для действующих клиентов, вклады которых заканчиваются по сроку в 2018 году.
***При открытии депозита посредством систем дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн», Fins.

Вы можете подобрать вклад, учитывающий ваши индивидуальные пожелания по сумме, сроку, возможности пополнения и частичного снятия, здесь: http://sia.ru/?section=5546

 


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