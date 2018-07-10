Топ-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру депозитов населения во второй декаде июня увеличилась до 6,45%, следует из опубликованных ЦБ данных. Еще в первой декаде месяца ставка находилась на историческом минимуме – 6,05% годовых. В Иркутске можно найти вклады по ставкам 6,9-7,7% годовых и даже 10,0% годовых. Портал SIA.RU выбрал ТОП-10 вкладов с самыми высокими ставками, используя для выборки только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей. Именно эта сумма, как известно, застрахована государством.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 9 июля 2018 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )

*В рамках пакета услуг «Максимум+» при сумме покупок по любой дебетовой карте от 150 000 руб. в месяц.

**Для действующих клиентов, вклады которых заканчиваются по сроку в 2018 году.

***При открытии депозита посредством систем дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн», Fins.