Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру депозитов населения во второй декаде июня увеличилась до 6,45%, следует из опубликованных ЦБ данных. Еще в первой декаде месяца ставка находилась на историческом минимуме – 6,05% годовых. В Иркутске можно найти вклады по ставкам 6,9-7,7% годовых и даже 10,0% годовых. Портал SIA.RU выбрал ТОП-10 вкладов с самыми высокими ставками, используя для выборки только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей. Именно эта сумма, как известно, застрахована государством.
Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 9 июля 2018 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.
ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске
( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )
|Банк
|Название вклада
|% банка
|Cумма вклада, руб.
|Срок вклада
|Пополнение
|Расходные операции
|Выплата %
|1
|Альфа-Банк
|Накопительный счет «Десять!»
(до 31.07.2018)
|10,00%*
|
от 1 000 000
|3 мес
|нет
|нет
|По выбору вкладчика
|2
|Солид Банк
|Токио
|7,70%**
|от 100 000
до 1 400 000
|153 дня
|да
|нет
|В конце срока
|3-4
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|Даешь 7:5
(до 31.07.2018)
|7,50%
|от 50 000
|92 дня
|нет
|нет
|В конце срока
|3-4
|Байкалкредобанк
|Байкал «Капитальный»
|7,50%
|от 1 000 000
|732 дня
|да
|нет
|В конце срока
|5
|БайкалИнвестБанк
|Высокий сезон
|7,05%
|от 10 000
до 1 500 000
|367 дней
|нет
|нет
|Ежемесячно
|6-9
|Банк Солидарность
|Отличный
|7,00%
|от 15 000
|367 дней
|да
|нет
|В конце срока
|6-9
|Банк СОЮЗ
|Надежный процент
|7,00%
|от 100 000
|367 дней
|нет
|нет
|Ежемесячно
|6-9
|Примсоцбанк
|Особый
|7,00%
|от 50 000
|367 дней
|да
|нет
|Ежемесячно
|6-9
|Связь-Банк
|Чемпион
(до 31.08.2018)
|7,00%
|от 50 000
|547 дней
|нет
|нет
|В конце срока
|10
|Доходный
|6,90%***
|от 300 000
|366 дней
|нет
|нет
|Ежемесячно
*В рамках пакета услуг «Максимум+» при сумме покупок по любой дебетовой карте от 150 000 руб. в месяц.
**Для действующих клиентов, вклады которых заканчиваются по сроку в 2018 году.
***При открытии депозита посредством систем дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн», Fins.
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