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Предпринимателей из Иркутского района приглашают к участию в конкурсе «Проектный Олимп»

9 июля 2018

Руководителей торговых предприятий Иркутского района приглашают к участию в V ежегодном конкурсе профессионального управления проектной деятельности «Проектный Олимп». Конкурс проводится с 1 июня по 23 ноября 2018 года, сообщает пресс-служба мэрии Иркутского района.

Принять участие в нем могут компании крупного, среднего и малого бизнеса, государственные корпорации, федеральные, региональные и муниципальные органы власти, подведомственные им учреждения и иные организации, использующие методы проектного управления.

Конкурс проводится в несколько этапов:

  • заявочный тур: 1 июня – 31 июля;
  • сбор заявок: 1 июля – 9 июля;
  • сбор отчетов: 11 июля – 31 июля;
  • отборочный тур: 1 августа – 31 августа;
  • финальный тур: 3 сентября – 20 октября, в том числе визиты к финалистам до 10 октября;
  • работа жюри: до 15 ноября.

Положение о конкурсе, методика оценки, форма заявки и подробная информация о конкурсе размещены на сайте www.pmolimp.ru. Дополнительную информацию об участии можно получить у специалистов отдела потребительского рынка администрации Иркутского района по телефону: 8 (3952) 718-032, а также у представителей организационного комитета по телефону: 8 (916) 922-98-51, либо по электронной почте olimp@ac.gov.ru.

Конкурс проводится Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации при поддержке Аппарата Правительства РФ, федеральных министерств, государственных корпораций и ведущих организаций-экспертов в области проектного управления.


/ СИА /
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