Для резидентов новых ТОСЭР Приангарья в два раза снижен необходимый объем капитальных вложений

В Иркутске состоялось заседание Президиума Иркутской региональной ассоциации работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей». Участие в мероприятии принял министр экономического развития региона Евгений Орачевский. Он рассказал о территориях опережающего социально-экономического развития Иркутской области и преимуществах ведения предпринимательской деятельности в них.

Фото: vistanews.ru

Как отметил министр, основная цель встречи – с помощью возможностей и ресурсов Ассоциации повысить уровень информированности о тех преимуществах, которые предоставляются органами государственной власти и местного самоуправления инвесторам, реализующим свои проекты на территориях опережающего социально-экономического развития Приангарья. В Иркутской области ТОСЭР созданы в Усолье-Сибирском, Саянске и Черемхово.

В соответствии с действующим законодательством резиденты ТОСЭР:

могут воспользоваться пониженной ставкой налога на прибыль, в частности, это полное освобождение от уплаты данного налога в течение первых пяти лет и сниженная в два раза ставка на следующие пять лет;

полностью освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога в течение пяти лет;

получают сниженный в четыре раза размер страховых взносов в течение десяти лет, при условии включения в перечень резидентов в первые три года функционирования ТОСЭР.

По информации пресс-службы правительства региона, для получения данной преференции на территории опережающего развития Усолье-Сибирское необходимо получить статус резидента до февраля 2019 года.

Кроме того, министр рассказал о пороговых значениях вхождений на эти территории: уже сейчас для резидентов новых ТОСЭР в Саянске и Черемхово необходимый объем капитальных вложений и количество созданных рабочих мест для новых производств снижены в два раза по сравнению с уже действующей три года территорией опережающего развития в Усолье-Сибирском.

– Наши исследования показывают, что сами по себе налоговые льготы не являются достаточным условием для принятия решения предпринимателями реализовывать свои проекты, – отметил Евгений Орачевский. – Если рассматривать любую бизнес-идею, то она принципиально состоит из трех частей: сырьевой базы, технологии, которая позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию с добавленной стоимостью, и структуры сбыта. Когда эти три составляющих бизнес-процесса не отрегулированы, то говорить о налоговых льготах, которые, несомненно, привлекательны, преждевременно: первична сама бизнес-идея.

Резиденты ТОСЭР могут воспользоваться не только инфраструктурой поддержки бизнеса, развитой в Иркутской области, но и возможностями, которые предоставляет Фонд развития моногородов, ведь территории находятся в моногородах. Например, инженерную инфраструктуру, коммуникации, дороги можно построить за счет государства, с помощью денежных средств Фонда.

– Заинтересованные предприниматели в индивидуальном порядке могут обращаться за консультативной помощью непосредственно в администрации городов, а также в министерство экономического развития Иркутской области, – подчеркнул Евгений Орачевский. – В свою очередь, мы готовы помогать инвестору и подбирать участки для реализации проектов с учетом требований к инфраструктуре, площади, наличию строений.