ВТБ продолжает сотрудничество с Иркутским областным гарантийным фондом

Банк ВТБ продлевает действие лимита на использование поручительств Иркутского областного гарантийного Фонда. Общий объем средств составит 300 млн рублей.

Александра Макарова , руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Иркутской области

По решению банка иркутские представители малого и среднего предпринимательства могут получать кредиты ВТБ под поручительство гарантийного фонда. Его сумма может составлять до 70% от размера займа и устанавливается на одного клиента или группу взаимосвязанных компаний в пределах 32 млн рублей.

Руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Иркутской области Александра Макарова прокомментировала: «За время работы с Фондом - с 2010 года - ВТБ предоставил 174 кредита компаниям Иркутской области на общую сумму 2,37 млрд рублей под поручительства организации. Их объем при этом составил 926 млн рублей. Мы продолжим сотрудничество, которое, уверена, будет способствовать развитию малого предпринимательства в регионе».

Диляра Окладникова, руководитель Иркутского областного гарантийного фонда

Руководитель Иркутского областного гарантийного фонда Диляра Окладникова отметила: «Среди наших заемщиков, в том числе и по проектам, реализованным с банком ВТБ, лидируют представители торговли, доля которых в отраслевой структуре поручительств Фонда составляет около 50%. Еще 20% приходится на строительную отрасль, 6% - на услуги и прочие отрасли, 3% - на агропромышленные предприятия и 18% на производителей различной продукции».

Для справки:

Иркутский областной гарантийный фонд начал свою работу в 2009 году. За это время гарантийную поддержку фонда получили 675 предпринимателей на общую сумму 3,26 млрд рублей, за счет которых привлечено кредитных средств на сумму 7,87 млрд рублей.