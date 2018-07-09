ИНК в сентябре проведет Второй Байкальский форум по управлению рисками

27-29 сентября в Иркутске пройдёт Второй Байкальский форум по управлению рисками (БРИФ-2018). Форум направлен на развитие культуры управления рисками в регионах Сибири и Дальнего Востока, привлечение внимания к современным вызовам экономики и угрозам бизнеса. Организатором выступит Иркутская нефтяная компания.

Фото: А. Фёдоров

БРИФ – первый в истории Восточной Сибири и Дальнего Востока международный практический форум по управлению рисками с участием крупнейших российских и зарубежных компаний. Программой форума предусмотрено обсуждение практических кейсов от ведущих международных экспертов, ТОП-менеджеров и практиков в области риск-менеджмента реального сектора экономики.

Ключевые темы

Управление производственными рисками. Как управление рисками помогает достигать операционных целей. Развитие риск-культуры в компании. Внедрение управления рисками как проект изменений в компании. Почему развитие культуры необходимый элемент изменений в компании. Планирование (бюджетирование) с учетом рисков. Как методики оценки рисков помогают принимать оптимальные решения при планировании в условиях неопределенности. Риски инвестиционных проектов. Как оценка рисков при принятии инвестиционных решений и управление рисками при реализации проектов помогает достичь целей проектов. Кибер-риски. Какое влияние могут оказать кибер-угрозы на производственный сектор. Как управлять кибер-рисками в реальном секторе. Риски бизнес-процессов. Как управление рисками помогает повысить эффективность бизнес-процессов. Вызовы и угрозы для компаний реального сектора.

Согласно предварительной программе, участников ждут не только круглые столы и мастер-классы, но и уникальная экскурсия по Байкалу.

Подробная информация и регистрация на форум доступна на официальном сайте www.ibrif.ru. А пока предлагаем вспомнить, каким был Первый «Байкальский риск-форум» (БРИФ-2017 / BRIF-2017) в Иркутске осенью прошлого года