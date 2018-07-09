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ИНК в сентябре проведет Второй Байкальский форум по управлению рисками

9 июля 2018

27-29 сентября в Иркутске пройдёт Второй Байкальский форум по управлению рисками (БРИФ-2018). Форум направлен на развитие культуры управления рисками в регионах Сибири и Дальнего Востока, привлечение внимания к современным вызовам экономики и угрозам бизнеса. Организатором выступит Иркутская нефтяная компания.

<p>Фото: А. Фёдоров</p>

Фото: А. Фёдоров

БРИФ – первый в истории Восточной Сибири и Дальнего Востока международный практический форум по управлению рисками с участием крупнейших российских и зарубежных компаний. Программой форума предусмотрено обсуждение практических кейсов от ведущих международных экспертов, ТОП-менеджеров и практиков в области риск-менеджмента реального сектора экономики.

Ключевые темы

  1. Управление производственными рисками. Как управление рисками помогает достигать операционных целей.
  2. Развитие риск-культуры в компании. Внедрение управления рисками как проект изменений в компании. Почему развитие культуры необходимый элемент изменений в компании.
  3. Планирование (бюджетирование) с учетом рисков. Как методики оценки рисков помогают принимать оптимальные решения при планировании в условиях неопределенности.
  4. Риски инвестиционных проектов. Как оценка рисков при принятии инвестиционных решений и управление рисками при реализации проектов помогает достичь целей проектов.
  5. Кибер-риски. Какое влияние могут оказать кибер-угрозы на производственный сектор. Как управлять кибер-рисками в реальном секторе.
  6. Риски бизнес-процессов. Как управление рисками помогает повысить эффективность бизнес-процессов.
  7. Вызовы и угрозы для компаний реального сектора.

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Согласно предварительной программе, участников ждут не только круглые столы и мастер-классы, но и уникальная экскурсия по Байкалу.

Подробная информация и регистрация на форум доступна на официальном сайте www.ibrif.ru. А пока предлагаем вспомнить, каким был Первый «Байкальский риск-форум» (БРИФ-2017 / BRIF-2017) в Иркутске осенью прошлого года

 

 

 


<p>Фото: А. Фёдоров</p>
/ СИА /
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