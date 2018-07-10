В последний вагон. За последнюю неделю июня в столице выдано в 7 раз больше разрешений на строительство многоквартирных домов

За последнюю неделю июня 2018 года Мосгосстройнадзором было выдано 52 разрешения на строительство многоквартирных жилых домов только в старых границах Москвы, подсчитали аналитики компании Knight Frank, опираясь на данные ведомства. Данный показатель более чем в 7 раз выше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было выдано 7 разрешений на строительство.

Аналитики компании Knight Frank связывают всплеск активности девелоперов с вступлением в силу с 1 июля 2018 года поправок к 214-ФЗ. Согласно новым законодательным нормам, застройщики могут привлекать средства дольщиков по старым правилам только в те проекты, которые получили разрешение на строительство до 1 июля.

В новой редакции ФЗ-214 застройщики смогут получить целевой кредит при условии, что все расчеты с дольщиками будут проводиться через эксроу-счета в этом банке. Главная особенность этих счетов в том, что ни дольщик, ни застройщик не могут распоряжаться деньгами, которые на них размещаются.

По словам директора департамента управления продажами жилых проектов компании Knight Frank Ольги Широковой, во II полугодии 2018 года активность застройщиков в части получения новых разрешений на строительство снизится, поскольку уже не будет необходимости в спешке. «Те, кто хотел и получил разрешения на строительство, будут заниматься текущими проектами. Некоторые застройщики, напротив, не участвовали в гонке и отложили реализацию проектов до 2019 года».