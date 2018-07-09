12,9 млрд рублей инвестирует ФСК ЕЭС в проект строительства подстанции «Сухой Лог» и отходящих высоковольтных линий

ФСК ЕЭС приступила к реализации проекта строительства подстанции 220 кВ «Сухой Лог» и отходящих высоковольтных линий протяженностью 588 км. Компания инвестирует в проект 12,9 млрд рублей. Подстанция «Сухой Лог» будет расположена на севере Иркутской области, планируемые к возведению ЛЭП свяжут ее с действующими электросетями Сибири и Республики Саха (Якутия). Будет создана возможность для технологического присоединения новых потребителей, в том числе объектов Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» и золотодобывающей компании «Полюс».

Фото предоставлено пресс-службой МЭС Сибири

На первом этапе мощность подстанции составит 126 МВА, в дальнейшем ее планируется увеличить до 250 МВА. Будут построены распределительные устройства 110 и 220 кВ.

Как сообщает пресс-служба МЭС Сибири, между новым энергообъектом и существующей подстанцией 220 кВ «Мамакан» в Иркутской области построят две ЛЭП протяженностью 170 км каждая. Для этого будет выполнен двухцепной переход через реку Витим длиной 1120 м. Высота опор составит 106 м, это обеспечит безопасный проход судов в навигацию. Фундаменты сооружений оснастят ледорезами для защиты в период весеннего половодья.

Кроме того, до подстанции 220 кВ «Пеледуй», расположенной в Республике Саха (Якутия), по тайге и гористой местности будет проложена ЛЭП 220 кВ протяженностью 248 км.

Ввод в эксплуатацию нового крупного питающего центра позволит решить проблему энергоснабжения дефицитного Бодайбинского района Иркутской области, а также обеспечить надежное электроснабжение целого ряда инфраструктурных объектов. В их числе тяговые подстанции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) и нефтеперекачивающие станции трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО).

Это одно из мероприятий ФСК ЕЭС по присоединению Западного энергорайона Якутии к Единой национальной электрической сети России. Также подстанция 220 кВ «Сухой Лог» обеспечит надежное электроснабжение новых промышленных потребителей. В их числе – производственные объекты компании «Полюс», которая ведет в Иркутской области разработку одного из крупнейших в мире неосвоенных месторождений золота.