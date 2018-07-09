12,9 млрд рублей инвестирует ФСК ЕЭС в проект строительства подстанции «Сухой Лог» и отходящих высоковольтных линий

ФСК ЕЭС приступила к реализации проекта строительства подстанции 220 кВ «Сухой Лог» и отходящих высоковольтных линий протяженностью 588 км. Компания инвестирует в проект 12,9 млрд рублей. Подстанция «Сухой Лог» будет расположена на севере Иркутской области, планируемые к возведению ЛЭП свяжут ее с действующими электросетями Сибири и Республики Саха (Якутия). Будет создана возможность для технологического присоединения новых потребителей, в том числе объектов Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» и золотодобывающей компании «Полюс».
На первом этапе мощность подстанции составит 126 МВА, в дальнейшем ее планируется увеличить до 250 МВА. Будут построены распределительные устройства 110 и 220 кВ.
Как сообщает пресс-служба МЭС Сибири, между новым энергообъектом и существующей подстанцией 220 кВ «Мамакан» в Иркутской области построят две ЛЭП протяженностью 170 км каждая. Для этого будет выполнен двухцепной переход через реку Витим длиной 1120 м. Высота опор составит 106 м, это обеспечит безопасный проход судов в навигацию. Фундаменты сооружений оснастят ледорезами для защиты в период весеннего половодья.
Кроме того, до подстанции 220 кВ «Пеледуй», расположенной в Республике Саха (Якутия), по тайге и гористой местности будет проложена ЛЭП 220 кВ протяженностью 248 км.
Ввод в эксплуатацию нового крупного питающего центра позволит решить проблему энергоснабжения дефицитного Бодайбинского района Иркутской области, а также обеспечить надежное электроснабжение целого ряда инфраструктурных объектов. В их числе тяговые подстанции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) и нефтеперекачивающие станции трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО).
Это одно из мероприятий ФСК ЕЭС по присоединению Западного энергорайона Якутии к Единой национальной электрической сети России. Также подстанция 220 кВ «Сухой Лог» обеспечит надежное электроснабжение новых промышленных потребителей. В их числе – производственные объекты компании «Полюс», которая ведет в Иркутской области разработку одного из крупнейших в мире неосвоенных месторождений золота.
Реализация проекта строительства подстанции 220 кВ «Сухой Лог» и отходящих линий электропередачи входит в число крупнейших проектов ФСК ЕЭС стратегии развития электросетевого комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока.
В 2016 году была оснащена средствами компенсации реактивной мощности подстанция 220 кВ «Северобайкальская» в Бурятии. Сейчас в Иркутской области идет строительство подстанции 500 кВ «Усть-Кут», линий электропередачи 220 кВ (в габаритах 500 кВ) «Усть-Кут – Усть-Илимская ГЭС» и 220 кВ «Тира – Надеждинская». В перспективе от подстанции «Усть-Кут» будет построена ЛЭП 500 кВ до новой подстанции 500 кВ «Нижнеангарская» в Бурятии. Реализация этих проектов обеспечит возможность развития БАМа, открытия новых промышленных производств и присоединения к энергосистеме Сибири Западного энергорайона Якутии.
Также ФСК ЕЭС строит линии электропередачи 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭC – Нижний Куранах – Томмот – Майя» с подстанциями 220 кВ «Томмот» и «Майя» в Якутии. Ввод в работу этих объектов обеспечит присоединение изолированного Центрального энергорайона республики к энергосистеме Востока.
Компания поэтапно создает инфраструктуру для внешнего электроснабжения нефтеперекачивающих станций (НПС) трубопроводной системы ВСТО на территории Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время реализуются проекты по подключению трех строящихся НПС в Амурской области и Еврейской автономной области. В результате будет обеспечена возможность увеличения объема перекачки нефти в направлении порта Козьмино в Приморском крае до 80 млн т в год.
ФСК ЕЭС – одна из крупнейших в мире по протяженности линий и трансформаторной мощности публичных электросетевых компаний. В зоне ответственности ФСК находятся порядка 142,4 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 944 подстанции общей установленной мощностью более 345,1 тыс. МВА. Компания обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей в 77 регионах России, обслуживая площадь около 15,1 млн кв. км. Входит в ПАО «Россети», крупнейший энергетический холдинг страны, которому принадлежит 80,13% акций компании. Численность персонала ФСК ЕЭС составляет 22 тыс. человек. Доля работников с высшим профессиональным образованием превышает 60%. Председатель Правления – Андрей Муров.
Магистральные электрические сети Сибири (МЭС Сибири) – филиал ПАО «ФСК ЕЭС», работает на территории Сибирского федерального округа. В зону его обслуживания входят 12 субъектов Российской Федерации с населением 19,3 млн человек. МЭС Сибири отвечают за бесперебойную работу 460 линий электропередачи общей протяженностью по трассе 24 395,51 км и 124 подстанций общей трансформаторной мощностью 49 025,9 МВА. Филиал обеспечивает межгосударственные перетоки электроэнергии в Казахстан и Монголию. В подчинении находятся 5 предприятий магистральных электросетей (ПМЭС) – Красноярское, Западно-Сибирское, Хакасское, Забайкальское, Кузбасское. Генеральный директор – Очайкин Дмитрий Валерьевич.