Эксперты JP Morgan дали советы на случай кризиса

Аналитики JP Morgan исследовали пять последних глобальных рецессий и пришли к выводу, что в случае наступления очередного кризиса в первую очередь нужно избавляться от валют развивающихся стран, а приобретать стоит японские иены, швейцарские франки, сингапурские доллары и, конечно, доллары США.

Причем японская валюта названа наиболее привлекательным средством хеджирования во время кризиса. Американский доллар выигрывает, потому что по умолчанию служит валютой для проведения финансовых операций во всем мире.

C нашей точки зрения, для страховки в кризис вполне можно ограничиться долларом США, не стоит забывать, что ФРС продолжает цикл повышения процентной ставки. Кстати, действия ФРС и торговые войны вполне могут загнать мир в глобальную рецессию. Американский доллар – основная мировая ликвидность. Для страховки на случай кризиса неплохо также подойдет золото. Мы также полностью согласны, что в случае кризиса валюты развивающихся рынков, в том числе российский рубль, окажутся под ударом. В принципе, международные резервы позволяют ЦБ РФ не допустить девальвации рубля. Однако не стоит забывать, что в России Центробанк таргетирует не валютный курс, а инфляцию.

Если же говорить о крахе доллара и других пока маловероятных финансовых шоках, то кроме золота неплохо смотрятся акции промышленных компаний традиционной экономики с большими основными фондами и доминирующими позициями на ключевых рынках. Конечно, они тоже окажутся под ударом, однако потом восстановятся. Реальные активы всегда стоят настоящих денег. Реальные активы – это нефтяные и газовые месторождения, тепловая и гидроэлектрогенерация, сотовая связь, авиаперевозки и т.д. Всё то, без чего невозможно представить жизнь современной глобальной экономики.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари