Вербальная война США и Ирана вдохновляет «нефтебыков». Что будет с рублем?

Российский рубль в понедельник дорожает в парах с иностранными валютами, но динамика не выглядит однородной и устойчивой. Доллар США на мировом валютном рынке остается под давлением из-за действий Вашингтона на торговой арене, но в паре с рублем он все еще остается в привычных рамках колебаний и какого-то особенного внимания к себе не привлекает.

К середине дня американская валюта снижается на 0,3% и стоит 62,78 руб. Евро торгуется по 73,78 руб. (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 10 июля, составляют 62,83 руб. за доллар (снижен на 29 копеек) и 73,93 руб. за евро (повышен на 3 копейки).

У инвесторов сейчас много поводов для реакций. С одной стороны, Минфин предполагает в следующие три года значительно расширить расходы бюджета, в том числе на социальные направления и здравоохранение, но не очень понятно, откуда возьмутся необходимые деньги. Скупка валюты и ее использование – это хорошо и привычно, но достаточно ли? С другой, предстоящая через неделю встреча президентов США и России нервирует участников торгов, хотя здесь больше домыслов, чем фактов. Влияние этого мероприятия на рынок локальное, временное. В данном случае инвесторы ждут доказательств «силы России», что поддерживает рубль.

Сырьевой рынок балансирует в неопределенности. Баррель североморской нефти Brent дорожает на 0,8% и стоит $77,76, бочка WTI снижается в цене на 0,2% и торгуется по $73,63. «Вербальная война» США и Ирана пока остается в этой плоскости, но для биржевых «быков» этого вполне достаточно.

Доллар США останется до конца дня в пределах 62,65-63,25 руб., евровалюта закроет понедельник в границах 73,75-74,15 руб. Среднесрочные диапазоны остаются без изменений и составляют для доллара США 61,50-64,0 руб., а для евро 73-74 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари