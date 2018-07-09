Иркутский авиационный завод: пожар потушен, жертв нет

9 июля 2018 г. в анодно-малярном цехе Иркутского авиационного завода (ИАЗ) произошел пожар. Согласно предварительной информации, возгорание возникло в кожухе под ванной, в которой проходит обработка титановых деталей.

Фото: http://38.mchs.gov.ru/

Как сообщает пресс-служба компании, работники цеха были оповещены о возгорании системой пожарной сигнализации. Действуя в соответствии с инструкцией о пожарной безопасности, сотрудники цеха покинули помещение. Все 12 ворот и дверей цеха были открыты для быстрой эвакуации. Погибших и пострадавших нет.

Анодно-малярный цех расположен отдельно от остальных производственных и хозяйственных сооружений ИАЗ.

К тушению пожара немедленно приступили два штатных подразделения пожаротушения ИАЗ. Затем к ним присоединились силы МЧС РФ.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в 13:30 МСК пожар был ликвидирован, угрозы населению нет.

«В настоящее время силами федеральной пожарно-спасательной службы и ведомственной пожарной охраны авиазавода продолжается вскрытие горевших конструкций, разбор места пожара и осмотр помещений. В результате повреждено здание цеха, произошло частичное обрушение кровли. Общая площадь пожара составила около тысячи квадратных метров».

Как сообщает пресс-служба Иркутского авиазавода, основное оборудование цеха не пострадало, и происшествие не окажет влияния на работу предприятия. На заводе приступила к работе комиссия, которая установит причины возгорания.