Количество граждан - потенциальных банкротов по кредитам в Иркутской области увеличилось до 23,4 тыс. человек

В первом полугодии 2018 года рост количества потенциальных банкротов по кредитам существенно замедлился. С начала года их число увеличилось на 4,0% и составило 926,7 тыс. человек, сообщает НБКИ.

По состоянию на 01.07.2018 года количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 926,7 тыс. человек. Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). Таким образом, с начала 2018 года количество потенциальных банкротов незначительно увеличилось – на 4,0% (на 01.01.2018 г. – 890,9 тыс. человек) (Диаграмма 1).

При этом, в 2017 году число данных граждан росло достаточно высокими темпами. Так, за 2-е полугодие 2017 года число потенциальных банкротов увеличилось на 22,5% (на 01.07.2017г. – 727,0 тыс. чел.).

По состоянию на середину 2018 года основная часть граждан - потенциальных банкротов, по-прежнему приходилась на потребительские кредиты – 68,0%, а самую незначительную долю составляли должники по ипотеке - 2,2%.

Таблица 1. Структура потенциальных банкротов по типам кредитов, в %

Вид кредита янв.18 июль.18 динамика, % автокредиты 7,7% 8,0% 0,3% займы МФО 3,9% 4,3% 0,4% ипотека 2,1% 2,2% 0,1% кредитные карты 8,1% 7,0% -1,1% кредиты на покупку потребительских товаров 67,2% 68,0% 0,8% несколько кредитов разного типа 10,9% 10,5% -0,4%

В регионах РФ наибольшая динамика роста числа потенциальных банкротов в январе - июне 2018г. была отмечена в Чукотском АО (+13,8%), Республике Саха (Якутия) (+13,0%), Забайкальском крае (+10,5%) и Республике Дагестан (+10,4%). В свою очередь, в некоторых регионах РФ было зафиксировано снижение количества должников, в т.ч. в Республике Башкортостан (-5,1%), Сахалинской (-2,6%), Липецкой (-1,2%) и Кемеровской (-0,8%) областях.

В Иркутской области число потенциальных банкротов увеличилось за год на 4,9% и на 1 июля 2018 года составило 23 411 человек.

«Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу около трех лет назад, однако говорить о массовом банкротстве заемщиков пока не приходится, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Признать себя банкротами решились менее 10% граждан, формально подпадающих под действие данного закона. Это объясняется, прежде всего, тем, что банкротство для заемщиков - вынужденная и, к тому же, не «дешевая» мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях. Вместе с тем, весьма вероятно, что ситуация с динамикой количества потенциальных банкротов близка к стабилизации. По крайней мере, в 2018 году этот показатель растет существенно более низкими темпами, чем ранее, а в ряде регионов страны даже сокращается. В первую очередь, это связано с улучшением в последние годы качества управлением риском со стороны кредиторов, а также более активным участием в кредитном процессе заемщиков с хорошей кредитной историей. Поэтому качество розничных кредитов, выданных за последние 2-3 года, значительно выше тех, которые были предоставлены гражданам в 2010-2014 гг.».

Таблица 2. Динамика количества потенциальных банкротов в регионах РФ в 2018г., чел.