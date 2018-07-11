Количество граждан - потенциальных банкротов по кредитам в Иркутской области увеличилось до 23,4 тыс. человек

В первом полугодии 2018 года рост количества потенциальных банкротов по кредитам существенно замедлился. С начала года их число увеличилось на 4,0% и составило 926,7 тыс. человек, сообщает НБКИ.
По состоянию на 01.07.2018 года количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 926,7 тыс. человек. Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). Таким образом, с начала 2018 года количество потенциальных банкротов незначительно увеличилось – на 4,0% (на 01.01.2018 г. – 890,9 тыс. человек) (Диаграмма 1).
При этом, в 2017 году число данных граждан росло достаточно высокими темпами. Так, за 2-е полугодие 2017 года число потенциальных банкротов увеличилось на 22,5% (на 01.07.2017г. – 727,0 тыс. чел.).
По состоянию на середину 2018 года основная часть граждан - потенциальных банкротов, по-прежнему приходилась на потребительские кредиты – 68,0%, а самую незначительную долю составляли должники по ипотеке - 2,2%.
Таблица 1. Структура потенциальных банкротов по типам кредитов, в %
|
Вид кредита
|
янв.18
|
июль.18
|
динамика, %
|
автокредиты
|
7,7%
|
8,0%
|
0,3%
|
займы МФО
|
3,9%
|
4,3%
|
0,4%
|
ипотека
|
2,1%
|
2,2%
|
0,1%
|
кредитные карты
|
8,1%
|
7,0%
|
-1,1%
|
кредиты на покупку потребительских товаров
|
67,2%
|
68,0%
|
0,8%
|
несколько кредитов разного типа
|
10,9%
|
10,5%
|
-0,4%
В регионах РФ наибольшая динамика роста числа потенциальных банкротов в январе - июне 2018г. была отмечена в Чукотском АО (+13,8%), Республике Саха (Якутия) (+13,0%), Забайкальском крае (+10,5%) и Республике Дагестан (+10,4%). В свою очередь, в некоторых регионах РФ было зафиксировано снижение количества должников, в т.ч. в Республике Башкортостан (-5,1%), Сахалинской (-2,6%), Липецкой (-1,2%) и Кемеровской (-0,8%) областях.
В Иркутской области число потенциальных банкротов увеличилось за год на 4,9% и на 1 июля 2018 года составило 23 411 человек.
«Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу около трех лет назад, однако говорить о массовом банкротстве заемщиков пока не приходится, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Признать себя банкротами решились менее 10% граждан, формально подпадающих под действие данного закона. Это объясняется, прежде всего, тем, что банкротство для заемщиков - вынужденная и, к тому же, не «дешевая» мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях. Вместе с тем, весьма вероятно, что ситуация с динамикой количества потенциальных банкротов близка к стабилизации. По крайней мере, в 2018 году этот показатель растет существенно более низкими темпами, чем ранее, а в ряде регионов страны даже сокращается. В первую очередь, это связано с улучшением в последние годы качества управлением риском со стороны кредиторов, а также более активным участием в кредитном процессе заемщиков с хорошей кредитной историей. Поэтому качество розничных кредитов, выданных за последние 2-3 года, значительно выше тех, которые были предоставлены гражданам в 2010-2014 гг.».
Таблица 2. Динамика количества потенциальных банкротов в регионах РФ в 2018г., чел.
|
|
Регион
|
на 01.01.2018
|
на 01.07.2018
|
Динамика, %
|
1
|
Чукотский автономный округ
|
109
|
124
|
13,8%
|
2
|
Республика Саха (Якутия)
|
7 771
|
8 785
|
13,0%
|
3
|
Забайкальский край
|
8 419
|
9 305
|
10,5%
|
4
|
Республика Дагестан
|
2 664
|
2 941
|
10,4%
|
5
|
Свердловская область
|
30 826
|
33 854
|
9,8%
|
6
|
Республика Ингушетия
|
1 142
|
1 253
|
9,7%
|
7
|
Хабаровский край
|
9 348
|
10 173
|
8,8%
|
8
|
Амурская область
|
5 409
|
5 866
|
8,4%
|
9
|
Волгоградская область
|
15 082
|
16 297
|
8,1%
|
10
|
Камчатский край
|
1 778
|
1 921
|
8,0%
|
11
|
Магаданская область
|
1 033
|
1 115
|
7,9%
|
12
|
Республика Алтай
|
753
|
811
|
7,7%
|
13
|
Тульская область
|
7 997
|
8 603
|
7,6%
|
14
|
Республика Северная Осетия-Алания
|
4 065
|
4 360
|
7,3%
|
15
|
Республика Калмыкия
|
2 154
|
2 304
|
7,0%
|
16
|
Чеченская республика
|
748
|
798
|
6,7%
|
17
|
Еврейская автономная область
|
1 055
|
1 125
|
6,6%
|
18
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
3 795
|
4 045
|
6,6%
|
19
|
Самарская область
|
17 970
|
19 150
|
6,6%
|
20
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
12 038
|
12 822
|
6,5%
|
21
|
Республика Адыгея
|
2 714
|
2 887
|
6,4%
|
22
|
Курганская область
|
4 935
|
5 244
|
6,3%
|
23
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
4 602
|
4 889
|
6,2%
|
24
|
г. Москва
|
54 333
|
57 527
|
5,9%
|
25
|
Республика Татарстан
|
20 518
|
21 707
|
5,8%
|
26
|
Чувашская Республика
|
4 467
|
4 723
|
5,7%
|
27
|
Приморский край
|
12 789
|
13 520
|
5,7%
|
28
|
Смоленская область
|
4 983
|
5 266
|
5,7%
|
29
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
14 403
|
15 193
|
5,5%
|
30
|
Ростовская область
|
29 471
|
31 053
|
5,4%
|
31
|
Республика Марий Эл
|
2 806
|
2 945
|
5,0%
|
32
|
Республика Коми
|
5 333
|
5 597
|
5,0%
|
33
|
Иркутская область
|
22 323
|
23 411
|
4,9%
|
34
|
Калужская область
|
5 531
|
5 794
|
4,8%
|
35
|
Нижегородская область
|
15 867
|
16 615
|
4,7%
|
36
|
Кировская область
|
5 020
|
5 250
|
4,6%
|
37
|
Ленинградская область
|
11 889
|
12 427
|
4,5%
|
38
|
Ярославская область
|
7 180
|
7 502
|
4,5%
|
39
|
Московская область
|
52 334
|
54 650
|
4,4%
|
40
|
г. Санкт-Петербург
|
31 993
|
33 370
|
4,3%
|
41
|
Костромская область
|
2 861
|
2 983
|
4,3%
|
42
|
Вологодская область
|
8 543
|
8 901
|
4,2%
|
43
|
Пермский край
|
16 456
|
17 142
|
4,2%
|
44
|
Республика Хакасия
|
4 062
|
4 231
|
4,2%
|
45
|
Рязанская область
|
5 539
|
5 768
|
4,1%
|
46
|
Тверская область
|
6 855
|
7 137
|
4,1%
|
47
|
Республика Мордовия
|
3 107
|
3 233
|
4,1%
|
48
|
Красноярский край
|
30 124
|
31 337
|
4,0%
|
49
|
Удмуртская Республика
|
6 912
|
7 175
|
3,8%
|
50
|
Омская область
|
16 800
|
17 437
|
3,8%
|
51
|
Республика Бурятия
|
11 612
|
12 046
|
3,7%
|
52
|
Оренбургская область
|
13 179
|
13 670
|
3,7%
|
53
|
Псковская область
|
3 598
|
3 730
|
3,7%
|
54
|
Пензенская область
|
7 333
|
7 593
|
3,5%
|
55
|
Мурманская область
|
5 993
|
6 201
|
3,5%
|
56
|
Воронежская область
|
12 198
|
12 617
|
3,4%
|
57
|
Республика Карачаево-Черкессия
|
3 607
|
3 728
|
3,4%
|
58
|
Калининградская область
|
6 507
|
6 711
|
3,1%
|
59
|
Томская область
|
7 401
|
7 626
|
3,0%
|
60
|
Ставропольский край
|
16 422
|
16 918
|
3,0%
|
61
|
Челябинская область
|
23 365
|
23 981
|
2,6%
|
62
|
Ульяновская область
|
7 093
|
7 274
|
2,6%
|
63
|
Ненецкий автономный округ
|
81
|
83
|
2,5%
|
64
|
Белгородская область
|
9 514
|
9 717
|
2,1%
|
65
|
Алтайский край
|
14 906
|
15 222
|
2,1%
|
66
|
Новгородская область
|
3 887
|
3 962
|
1,9%
|
67
|
Курская область
|
7 060
|
7 192
|
1,9%
|
68
|
Саратовская область
|
14 433
|
14 694
|
1,8%
|
69
|
Астраханская область
|
7 418
|
7 552
|
1,8%
|
70
|
Республика Тыва
|
2 471
|
2 515
|
1,8%
|
71
|
Краснодарский край
|
33 378
|
33 923
|
1,6%
|
72
|
Тамбовская область
|
5 193
|
5 272
|
1,5%
|
73
|
Республика Карелия
|
4 505
|
4 567
|
1,4%
|
74
|
Ивановская область
|
5 163
|
5 231
|
1,3%
|
75
|
Брянская область
|
6 235
|
6 305
|
1,1%
|
76
|
Орловская область
|
3 931
|
3 971
|
1,0%
|
77
|
Новосибирская область
|
23 745
|
23 983
|
1,0%
|
78
|
Архангельская область
|
6 776
|
6 789
|
0,2%
|
79
|
Владимирская область
|
8 077
|
8 090
|
0,2%
|
80
|
Кемеровская область
|
23 282
|
23 103
|
-0,8%
|
81
|
Липецкая область
|
7 120
|
7 034
|
-1,2%
|
82
|
Сахалинская область
|
4 795
|
4 672
|
-2,6%
|
83
|
Республика Башкортостан
|
31 737
|
30 122
|
-5,1%