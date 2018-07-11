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Количество граждан - потенциальных банкротов по кредитам в Иркутской области увеличилось до 23,4 тыс. человек

11 июля 2018

В первом полугодии 2018 года рост количества потенциальных банкротов по кредитам существенно замедлился. С начала года их число увеличилось на 4,0% и составило 926,7 тыс. человек, сообщает НБКИ.

По состоянию на 01.07.2018 года количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 926,7 тыс. человек. Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). Таким образом, с начала 2018 года количество потенциальных банкротов незначительно увеличилось – на 4,0% (на 01.01.2018 г. – 890,9 тыс. человек) (Диаграмма 1).

При этом, в 2017 году число данных граждан росло достаточно высокими темпами. Так, за 2-е полугодие 2017 года число потенциальных банкротов увеличилось на 22,5% (на 01.07.2017г. – 727,0 тыс. чел.).

По состоянию на середину 2018 года основная часть граждан - потенциальных банкротов, по-прежнему приходилась на потребительские кредиты – 68,0%, а самую незначительную долю составляли должники по ипотеке - 2,2%. 

Таблица 1. Структура потенциальных банкротов по типам кредитов, в %

Вид кредита

янв.18

июль.18

динамика, %

автокредиты

7,7%

8,0%

0,3%

займы МФО

3,9%

4,3%

0,4%

ипотека

2,1%

2,2%

0,1%

кредитные карты

8,1%

7,0%

-1,1%

кредиты на покупку потребительских товаров

67,2%

68,0%

0,8%

несколько кредитов разного типа

10,9%

10,5%

-0,4%

 

В регионах РФ наибольшая динамика роста числа потенциальных банкротов в январе - июне 2018г. была отмечена в Чукотском АО (+13,8%), Республике Саха (Якутия) (+13,0%), Забайкальском крае (+10,5%) и Республике Дагестан (+10,4%). В свою очередь, в некоторых регионах РФ было зафиксировано снижение количества должников, в т.ч. в Республике Башкортостан (-5,1%), Сахалинской (-2,6%), Липецкой (-1,2%) и Кемеровской (-0,8%) областях.

В Иркутской области число потенциальных банкротов увеличилось за год на 4,9% и на 1 июля 2018 года составило 23 411 человек.

«Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу около трех лет назад, однако говорить о массовом банкротстве заемщиков пока не приходится, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Признать себя банкротами решились менее 10% граждан, формально подпадающих под действие данного закона. Это объясняется, прежде всего, тем, что банкротство для заемщиков - вынужденная и, к тому же, не «дешевая» мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях. Вместе с тем, весьма вероятно, что ситуация с динамикой количества потенциальных банкротов близка к стабилизации. По крайней мере, в 2018 году этот показатель растет существенно более низкими темпами, чем ранее, а в ряде регионов страны даже сокращается. В первую очередь, это связано с улучшением в последние годы качества управлением риском со стороны кредиторов, а также более активным участием в кредитном процессе заемщиков с хорошей кредитной историей. Поэтому качество розничных кредитов, выданных за последние 2-3 года, значительно выше тех, которые были предоставлены гражданам в 2010-2014 гг.». 

Таблица 2. Динамика количества потенциальных банкротов в регионах РФ в 2018г., чел.

 

Регион

на 01.01.2018

на 01.07.2018

Динамика, %

1

Чукотский автономный округ

109

124

13,8%

2

Республика Саха (Якутия)

7 771

8 785

13,0%

3

Забайкальский край

8 419

9 305

10,5%

4

Республика Дагестан

2 664

2 941

10,4%

5

Свердловская область

30 826

33 854

9,8%

6

Республика Ингушетия

1 142

1 253

9,7%

7

Хабаровский край

9 348

10 173

8,8%

8

Амурская область

5 409

5 866

8,4%

9

Волгоградская область

15 082

16 297

8,1%

10

Камчатский край

1 778

1 921

8,0%

11

Магаданская область

1 033

1 115

7,9%

12

Республика Алтай

753

811

7,7%

13

Тульская область

7 997

8 603

7,6%

14

Республика Северная Осетия-Алания

4 065

4 360

7,3%

15

Республика Калмыкия

2 154

2 304

7,0%

16

Чеченская республика

748

798

6,7%

17

Еврейская автономная область

1 055

1 125

6,6%

18

Ямало-Ненецкий автономный округ

3 795

4 045

6,6%

19

Самарская область

17 970

19 150

6,6%

20

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

12 038

12 822

6,5%

21

Республика Адыгея

2 714

2 887

6,4%

22

Курганская область

4 935

5 244

6,3%

23

Кабардино-Балкарская Республика

4 602

4 889

6,2%

24

г. Москва

54 333

57 527

5,9%

25

Республика Татарстан

20 518

21 707

5,8%

26

Чувашская Республика

4 467

4 723

5,7%

27

Приморский край

12 789

13 520

5,7%

28

Смоленская область

4 983

5 266

5,7%

29

Ханты-Мансийский АО - Югра

14 403

15 193

5,5%

30

Ростовская область

29 471

31 053

5,4%

31

Республика Марий Эл

2 806

2 945

5,0%

32

Республика Коми

5 333

5 597

5,0%

33

Иркутская область

22 323

23 411

4,9%

34

Калужская область

5 531

5 794

4,8%

35

Нижегородская область

15 867

16 615

4,7%

36

Кировская область

5 020

5 250

4,6%

37

Ленинградская область

11 889

12 427

4,5%

38

Ярославская область

7 180

7 502

4,5%

39

Московская область

52 334

54 650

4,4%

40

г. Санкт-Петербург

31 993

33 370

4,3%

41

Костромская область

2 861

2 983

4,3%

42

Вологодская область

8 543

8 901

4,2%

43

Пермский край

16 456

17 142

4,2%

44

Республика Хакасия

4 062

4 231

4,2%

45

Рязанская область

5 539

5 768

4,1%

46

Тверская область

6 855

7 137

4,1%

47

Республика Мордовия

3 107

3 233

4,1%

48

Красноярский край

30 124

31 337

4,0%

49

Удмуртская Республика

6 912

7 175

3,8%

50

Омская область

16 800

17 437

3,8%

51

Республика Бурятия

11 612

12 046

3,7%

52

Оренбургская область

13 179

13 670

3,7%

53

Псковская область

3 598

3 730

3,7%

54

Пензенская область

7 333

7 593

3,5%

55

Мурманская область

5 993

6 201

3,5%

56

Воронежская область

12 198

12 617

3,4%

57

Республика Карачаево-Черкессия

3 607

3 728

3,4%

58

Калининградская область

6 507

6 711

3,1%

59

Томская область

7 401

7 626

3,0%

60

Ставропольский край

16 422

16 918

3,0%

61

Челябинская область

23 365

23 981

2,6%

62

Ульяновская область

7 093

7 274

2,6%

63

Ненецкий автономный округ

81

83

2,5%

64

Белгородская область

9 514

9 717

2,1%

65

Алтайский край

14 906

15 222

2,1%

66

Новгородская область

3 887

3 962

1,9%

67

Курская область

7 060

7 192

1,9%

68

Саратовская область

14 433

14 694

1,8%

69

Астраханская область

7 418

7 552

1,8%

70

Республика Тыва

2 471

2 515

1,8%

71

Краснодарский край

33 378

33 923

1,6%

72

Тамбовская область

5 193

5 272

1,5%

73

Республика Карелия

4 505

4 567

1,4%

74

Ивановская область

5 163

5 231

1,3%

75

Брянская область

6 235

6 305

1,1%

76

Орловская область

3 931

3 971

1,0%

77

Новосибирская область

23 745

23 983

1,0%

78

Архангельская область

6 776

6 789

0,2%

79

Владимирская область

8 077

8 090

0,2%

80

Кемеровская область

23 282

23 103

-0,8%

81

Липецкая область

7 120

7 034

-1,2%

82

Сахалинская область

4 795

4 672

-2,6%

83

Республика Башкортостан

31 737

30 122

-5,1%

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