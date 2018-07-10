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По факту пожара на авиазаводе в Иркутске начата доследственная проверка

10 июля 2018

Следственный отдел по Ленинскому району Иркутска начал доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

<p>Фото: irk.sledcom.ru</p>

Фото: irk.sledcom.ru

Следователи установили, что днём 9 июля произошел пожар в одном из цехов Иркутского авиационного завода, расположенного  по улице Новаторов . В настоящее время пожар локализован.

На месте происшествия работают криминалисты аппарата следственного управления, следователи СКР, пожарные, сотрудники Роспотребнадзора.

<p>Фото: irk.sledcom.ru</p>

Фото: irk.sledcom.ru

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Специалистам предстоит установить возможные причины возгорания, а также оценить ущерб, нанесенный экологии, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области. По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

<p>Фото: irk.sledcom.ru</p>

Фото: irk.sledcom.ru


<p>Фото: irk.sledcom.ru</p> <p>Фото: irk.sledcom.ru</p> <p>Фото: irk.sledcom.ru</p>
/ СИА /
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