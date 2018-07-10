По факту пожара на авиазаводе в Иркутске начата доследственная проверка

Следственный отдел по Ленинскому району Иркутска начал доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Фото: irk.sledcom.ru

Следователи установили, что днём 9 июля произошел пожар в одном из цехов Иркутского авиационного завода, расположенного по улице Новаторов . В настоящее время пожар локализован.

На месте происшествия работают криминалисты аппарата следственного управления, следователи СКР, пожарные, сотрудники Роспотребнадзора.

Фото: irk.sledcom.ru

Специалистам предстоит установить возможные причины возгорания, а также оценить ущерб, нанесенный экологии, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области. По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение.