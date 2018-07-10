Сбербанк и Visa запускают совместную благотворительную платформу

Сбербанк и компания Visa создали сервис для ежедневной благотворительности — «Сбербанк Вместе». Задача сервиса — соединить людей, неравнодушных к чужим проблемам, с самыми надежными некоммерческими организациями и благотворительными фондами.

«Сбербанк Вместе» в партнерстве с Visa — интернет-платформа, на которой публикуются истории, участникам которых требуется помощь. Материалы готовят НКО, прошедшие проверку перед включением в программу. Здесь уже размещены 15 историй — они будут постоянно дополняться и обновляться.

Тематические разделы «Детям», «Взрослым», «Природе», «Культуре» указывают направление помощи. Можно пожертвовать любую сумму благотворительному фонду, разместившему публикацию, на конкретную цель, которая описана в истории.

«Платформа «Cбербанк Вместе» дает возможность людям ежедневно совершать добрые дела, а НКО — реализовывать те функции, ради которых они были созданы, — подчеркивает Директор дивизиона «Особенные решения» Александра Алтухова. — И мы, как организаторы проекта, можем дать гарантию того, что помощь дойдет до ее адресатов, поскольку очень серьезно относимся к отбору контрагентов из числа НКО»

Чтобы помочь людям, животным или культуре с помощью платформы, необходимо выполнить три простые операции — выбрать историю, указать сумму пожертвования и ввести карточные данные, а также указать свой электронный адрес, куда будут приходить отчеты о развитии ситуации и использовании собранных средств.

«Выберите интересную вам историю и пожертвуйте, сколько вам удобно — Екатерина Петелина, генеральный директор Visa в России. — Мы ценим каждое пожертвование независимо от его размера. Наш сервис дает вам возможность оказать помощь прямо сейчас».

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Visa — мировой лидер индустрии электронных платежей. Наша миссия заключается в том, чтобы объединить мир с помощью самой инновационной, надежной и безопасной цифровой платежной сети, которая позволяет людям, бизнесу и целым экономикам процветать. Глобальная инновационная процессинговая сеть VisaNet способна обрабатывать свыше 65 000 транзакций в секунду, обеспечивая безопасность и надежность платежей по всему миру. Visa постоянно развивает инновации, что стало катализатором стремительного развития электронной коммерции с использованием подключенных устройств, а также способствует реализации концепции будущего без наличных во всем мире. По мере того как происходит цифровая трансформация, компания использует силу бренда Visa, свои продукты, интеллектуальные ресурсы и потенциал глобального присутствия, чтобы формировать будущее коммерции. Больше информации вы можете найти на http://www.visa.com.ru или в блоге Visa в России.