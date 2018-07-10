VI спартакиада ИНК прошла на Ярактинском месторождении (ФОТО)

Победителем VI спартакиады ИНК, состоявшейся на Ярактинском месторождении, стала команда «ИНК-Офис», серебро – у ОП «Оберег», бронза – у «ИНК-Промысел». Четвёртое место завоевала команда «ИНК-Сервис», пятое – «ИНК-Подрядчик».

Фото: ИНК

Самой безопасной командой спартакиады признана команда «ИНК-Промысел».

«Игры стали интенсивнее, выступления увереннее, эмоции зашкаливают. Спасибо всем за красивую игру и заряд бодрости», – заявила на церемонии награждения победителей генеральный директор ООО«ИНК» Марина Седых. Руководитель компании выразила надежду, что в следующем году состав участников будет увеличен.