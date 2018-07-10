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VI спартакиада ИНК прошла на Ярактинском месторождении (ФОТО)

10 июля 2018

Победителем VI спартакиады ИНК, состоявшейся на Ярактинском месторождении, стала команда «ИНК-Офис», серебро – у ОП «Оберег», бронза – у «ИНК-Промысел». Четвёртое место завоевала команда «ИНК-Сервис», пятое –  «ИНК-Подрядчик».

<p>Фото: ИНК</p>

Фото: ИНК

Самой безопасной командой спартакиады признана команда «ИНК-Промысел».

«Игры стали интенсивнее, выступления увереннее, эмоции зашкаливают. Спасибо всем за красивую игру и заряд бодрости», заявила на церемонии награждения победителей генеральный директор ООО«ИНК» Марина Седых. Руководитель компании выразила надежду, что в следующем году состав участников будет увеличен.

<p>Фото: ИНК</p>

Фото: ИНК


<p>Фото: ИНК</p> <p>Фото: ИНК</p> <p>Фото: ИНК</p> <p>Фото: ИНК</p> <p>Фото: ИНК</p>
/ СИА /
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