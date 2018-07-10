ВТБ Регистратор заключил договор на ведение реестра акционеров с компанией ПАО «Ростелеком»

ВТБ Регистратор заключил договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Ростелеком».

Константин Петров, генеральный директор АО ВТБ Регистратор, отметил: «Мы рады началу сотрудничества с крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и решений – компанией «Ростелекома». ВТБ Регистратор имеет большой опыт ведения реестров акционеров крупнейших компаний, и мы уверены, что сможем предоставить «Ростелекому» сервис высочайшего качества».

Для справки:

ПАО «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.