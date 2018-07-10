Новости

ВТБ Регистратор заключил договор на ведение реестра акционеров с компанией ПАО «Ростелеком»

10 июля 2018

ВТБ Регистратор заключил договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Ростелеком». 

Константин Петров, генеральный директор АО ВТБ Регистратор, отметил: «Мы рады началу сотрудничества с крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и решений – компанией «Ростелекома». ВТБ Регистратор имеет большой опыт ведения реестров акционеров крупнейших компаний, и мы уверены, что сможем предоставить «Ростелекому» сервис высочайшего качества».

Для справки:

ПАО «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

ЧМ-2018: спорт и деньги
Что делать со стадионами после ЧМ-2018?
Чемпионат мира по футболу выиграл Путин?
Флаги, футбольные баннеры. Aliexpress зафиксировал рекордный спрос россиян на товары к ЧМ-2018
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании