Чемпионат мира по футболу выиграл Путин?

Меньше чем через неделю закончится футбольный праздник. Аналитики "Альпари" подводят предварительные итоги.

Финал Франция – Англия очень смотрится, и в нем наибольшие шансы, с моей точки зрения, у французов. Чемпионат запомнится, прежде всего, провалом фаворитов – Германии, Бразилии, Португалии, Испании, Аргентины. Однако мы поговорим, конечно, о России.

Для нашей страны это был уникальный шанс, который она использовала на все сто процентов. Неожиданно выяснилось, что у нас есть сборная, за которую не только не стыдно, но и очень приятно болеть. В ¼ финала нам немного не хватило фарта или удачи. Однако возможно именно данный сценарий является для России самым лучшим. Россияне традиционно удачно играют против англичан, и шансы на выход в финал у нас были бы высоки. После победы над Испанией недруги и злобные критики России говорили, что Путин всех купил или всему виной новые страшные технологии ФСБ. Если бы россияне дошли до финала, то, вероятно, пришлось бы в той или иной степени оправдываться. До чемпионата мира наша сборная звезд с неба не хватала.

Сборная Хорватии отстранила Вукоевича, Видс получили предупреждение от ФИФА. Эти события получили очень грамотную реакцию российских официальных структур и гражданского общества.

Российская футбольная сборная в общей сложности заработала $16 млн. Напомним, победитель чемпионата мира получит $ 38 млн, финалист — $28 млн, занявшая третье место команда — $24 млн, а четвёртое – $22 млн. Влияние на макроэкономические индикаторы, конечно, позитивное, но слабое. Экономика России слишком велика, чемпионат даст дополнительные 0,2% к итоговому экономическому росту по итогам года. Пиар отработан на все 100%, Россия показала себя всему остальному миру открытой и успешной, и что особенно понравилось иностранным болельщикам, далеко не самой дорогой страной.

Разговоры о том, что после завершения чемпионата мира Россию ждет девальвация рубля – вообще не выдерживают никакой критики. Как известно, Министерство финансов активно скупает доллары, если бы не было данных валютных интервенций, курс доллара колебался бы на отметке 50 рублей.

Отдельно стоит подчеркнуть, что за россиян болел почти весь бывший СССР – Минск, Астана, Баку и.т.д.

Ну и, конечно, завершающийся чемпионат мира по футболу – это личный успех Путина. Говорить теперь об изоляции России будет просто невозможно. Экономистам это стало ясно раньше. Западные санкции оказались бесполезными. Санкций в отношении ОФЗ не последовало. Идет работа по важным проектам: «Турецкий поток», «Северный поток-2». Первоклассные западные фонды, которые загнали котировки «Сбербанка» на новые высоты, обеспечили ему первое место в России по рыночной капитализации.

Уже очевидно, что на чемпионате мира провал изоляции России увидел весь мир. Не самый последний аргумент на переговорах с Трампом, которые состоятся сразу после финальной игры в Москве 15 июля.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари