Республика Кыргызстан пока не на грани дефолта, но ситуация может измениться

В СМИ Кыргызстана и некоторых российских изданиях появилась информация о том, что республику Кыргызстан скоро ожидает дефолт по внешнему долгу. Поводом для таких предположений в СМИ стала официальная информация о том, что премьер-министр Кыргызстана заявил недавно об открытии в центральном банке правительством двух спецсчетов для погашения государственного долга. На один из них будут поступать средства чиновников, арестованных по коррупционным делам, на другой могут переводить средства все желающие помочь Кыргызской республике погасить долги, отмечают аналитики "Альпари".

На наш взгляд, эта информация, хотя звучит тревожно, на деле не выглядит настолько угрожающей. Доля госдолга в ВВП Кыргызстана составляет менее 60%, по показателю доли госдолга в ВВП Кыргызстан находится только на 74-м месте в мире. По всей видимости, правительство открыло эти счета, чтобы расплатиться с китайским «Эксимбанком», у которого еще предыдущая власть получила кредит на сумму в $386 млн для модернизации ТЭЦ-9 в Бишкеке. В результате ТЭЦ, затраты на модернизацию которой, как оказалось, составляли всего около $200 млн, так и не была модернизирована, а этим летом просто вышла из строя. Сумма китайского кредита, полученного Кыргызстаном, равна всего 5% от ВВП Кыргызстана за 2017 год, выраженному в долларах, с одной стороны, не сильно большая, с другой – ее нельзя назвать незначительной.

Прошлый 2017 год Кыргызстан завершил с бюджетным дефицитом в размере 4.7% ВВП. Поэтому сумму на погашение кредита китайскому банку необходимо где-то найти. В Китае кредиторы пока молчат, однако, сравнительно недавно президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков побывал с официальным визитом в Китае, причем не все детали визита освещались в прессе. Не исключено, что на переговорах глав двух государств шла речь об отсрочке выплаты долга. Скорее всего, новые власти не намерены самостоятельно выплачивать кредит, который был взят предыдущим правительством, причем на сумму, значительно превышающую потребности ТЭЦ в ремонте.

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявляет, что ТЭЦ не была модернизирована, так как значительная часть полученного кредита была направлена на строительство школы в одном из новых жилых районов Бишкека, а его преследование новой властью носит исключительно политический характер. История пока не закончена, налицо борьба новой власти со старыми элитами, называемая борьбой с коррупцией.

По всей видимости, Китай пока не требует выплаты кредитов, рассчитывая, что с коррумпированных чиновников новым властям удастся собрать необходимую сумму на погашение. Эта история отношения России и Кыргызстана пока никак не затрагивает, Россия не вмешивается, в крайнем случае, Россия сможет прокредитовать соседнюю страну, причем, скорее всего, речь может пойти о кредите одного из российских государственных банков. Но пока об этом речи не идет, новые власти Кыргызстана полны решимости найти средства для выплаты долга Китаю самостоятельно.

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари