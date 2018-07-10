«Секреты результативной бизнес-презентации» — новый семинар в Университете бизнеса УРАЛСИБ

11 июля в 14:00 (МСК) Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает Вас принять участие в бесплатном онлайн-семинаре «Секреты результативной бизнес-презентации».

Преподаватель — Стас Гуревский, руководитель презентационного агентства ProPitch, консультант-практик в области бизнес-презентаций и тренер спикеров конференций

TEDx.

На семинаре поговорим о том, как быстро составить презентацию продукта, услуги и идеи так, чтобы вызвать интерес аудитории и получить эмоциональный отклик, и при этом не заставлять себя каждый раз преодолевать страх чистого листа перед титульным слайдом на мониторе компьютера.

Основные тезисы онлайн-семинара:

как усилить маркетинг компании с помощью презентаций

алгоритм разработки продающей презентации

логика изложения и аргументация в презентации

алгоритм подготовки слайдов — от идеи до визуализации

Онлайн-формат семинара позволит Вам задать все интересующие вопросы преподавателю непосредственно во время прямого эфира.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

А также напоминаем, что в пятницу, 13 июля, состоится очередное занятие онлайн-курса «Открываем прибыльный интернет-бизнес». В рамках курса студенты уже выбрали нишу для запуска своего бизнеса, разработали сайт, запустили рекламу в Интернете и начали получать первые заявки от клиентов.