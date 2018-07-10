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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг Связь-Банка на уровне ruA

10 июля 2018

RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг кредитоспособности Связь-Банку на уровне ruA. Прогноз по рейтингу изменен на развивающийся и установлен статус «под наблюдением».

Рейтинг банка обусловлен умеренно сильными рыночными позициями, приемлемой достаточностью капитала, адекватным уровнем ликвидности, а также невысоким качеством активов и удовлетворительным уровнем корпоративного управления.

Изменение прогноза на развивающийся и установление статуса «под наблюдением» отражают операционные и стратегические риски, связанные с ожидаемым во втором полугодии текущего года присоединением Глобэксбанка к Связь-Банку.

Внешэкономбанк продолжит оказывать банку поддержку в достаточных объемах. 


/ СИА /
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