Банку Авангард – 24 года!

Банку Авангард исполнилось 24 года!
Авангард – лидер корпоративного сектора и онлайн-банкинга, победитель рейтингов по качеству обслуживания, обладатель престижных наград.
Банк гордится тем, что свыше половины сотрудников работают в банке больше 5 лет, развиваясь и достигая новых целей вместе с банком.
Значительную часть клиентов связывают с Авангардом многолетние партнерские отношения, и банк благодарен им за доверие и поддержку. Банк будет продолжать совершенствовать свои продукты и услуги, чтобы оставаться лучшими!
Банк поздравляет с общим праздником всех клиентов, партнеров и коллег!
Время быть в Авангарде!