Банку Авангард – 24 года!

Банку Авангард исполнилось 24 года!

Авангард – лидер корпоративного сектора и онлайн-банкинга, победитель рейтингов по качеству обслуживания, обладатель престижных наград.

Банк гордится тем, что свыше половины сотрудников работают в банке больше 5 лет, развиваясь и достигая новых целей вместе с банком.

Значительную часть клиентов связывают с Авангардом многолетние партнерские отношения, и банк благодарен им за доверие и поддержку. Банк будет продолжать совершенствовать свои продукты и услуги, чтобы оставаться лучшими!

Банк поздравляет с общим праздником всех клиентов, партнеров и коллег!

Время быть в Авангарде!