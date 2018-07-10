40 тыс. рублей штрафа получил житель Приангарья за незаконную рубку леса и покушение на хищение древесины

Мировой судья судебного участка №128 Аларского района постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвинявшегося в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.1 ст.158, ч.1 ст.260 УК РФ.

Приговором суда подсудимый признан виновным в том, что в июле 2017 года, обнаружив в лесном массиве 11 срубленных сосен, общей стоимостью более 6 тыс. рублей, он попытался похитить заготовленную древесину, но был обнаружен мастером участка Аларского лесничества.

Кроме того, в это же время подсудимый незаконно совершил рубку сосен, причинив лесному фонду ущерб на сумму более 9 тыс. рублей.

В судебном заседании осужденный признал свою вину в полном объеме, принял меры к добровольному погашению материального ущерба.

Суд назначил ему по совокупности преступлений 40 тыс. рублей штрафа, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Приговор суда в законную силу не вступил.